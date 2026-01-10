Нужен министр обороны — технократ. Во внедрении технических новшеств Украина отстает от РФ — Рустамзаде

10 января, 09:25
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Михаилу Федорову предложили возглавить Минобороны Украины (Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Михаилу Федорову предложили возглавить Минобороны Украины (Фото: REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Автор: Алексей Тарасов

Прогресс России на поле боя в 2025 году не в последнюю очередь связан с приходом к руководству министерством обороны страны-агрессора технократа Андрея Белоусова, считает военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде. Украина, по его мнению, опоздала с таким ходом.

«Когда ставили [в РФ министром обороны] Белоусова, я изучил биографию этого человека, что говорят люди, близкие к нему. И все в один голос заговорили, что это технократ. И мы увидели его деятельность — технократа — на поле боя. Самое мощное, самое боеспособное подразделение российской армии Рубикон создавалось Белоусовым. Это, если кто не знает, дроны на оптоволокне, спутниковая инфраструктура, обучение, эксперименты и прочее», — сказал Рустамзаде в эфире Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=WuS30Ud-a1M

В Украине функциональные обязанности министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами отличаются, на министерство возложены функции обеспечения, разработки новых систем вооружения, обучения и формирования стратегического видения. Вот почему, считает эксперт, с назначением министра-технократа в Киеве опоздали — это стоило сделать еще в начале войны.

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«Я неоднократно отмечал, что в инсталляции новых технических новшеств Украина отстает. Буквально за каких-то два месяца мы видим, как россияне испытывают различные новшества, чтобы дать шахедам возможность противостоять вашим вертолетам и транспортникам, которые их сбивают. Они поставили ракеты С-60 класса воздух-воздух, а [недавно] вы сбили шахед, на котором стоит ПЗРК Верба. Думаю, что в Украине в этом есть куда расти. Именно имплементация, разработка, новые методы, новые способы — вы все время должны об этом думать», — отметил Рустамзаде.

«Политические рокировки в силовом поле [Украины], возможно, и другие направления будут затрагивать», — добавил он.

Намерение Зеленского назначить Федорова министром обороны

2 января президент Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьер-министру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны вместо Дениса Шмыгаля.

Глава государства отметил, что решил изменить формат работы Министерства обороны. По словам президента, Федоров глубоко занимается проектом Линия дронов и работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов.

5 января Зеленский сообщил, что провел совещание с Федоровым и обсудил с ним форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту главы Минобороны.

«Через неделю Михаил представит проекты необходимых решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление», — сказал он.

Теги:   Radio NV Агиль Рустамзаде Андрей Белоусов Михаил Федоров Министерство обороны Украины

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