Прогресс России на поле боя в 2025 году не в последнюю очередь связан с приходом к руководству министерством обороны страны-агрессора технократа Андрея Белоусова, считает военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде. Украина, по его мнению, опоздала с таким ходом.

«Когда ставили [в РФ министром обороны] Белоусова, я изучил биографию этого человека, что говорят люди, близкие к нему. И все в один голос заговорили, что это технократ. И мы увидели его деятельность — технократа — на поле боя. Самое мощное, самое боеспособное подразделение российской армии Рубикон создавалось Белоусовым. Это, если кто не знает, дроны на оптоволокне, спутниковая инфраструктура, обучение, эксперименты и прочее», — сказал Рустамзаде в эфире Radio NV.

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В Украине функциональные обязанности министра обороны и главнокомандующего Вооруженными силами отличаются, на министерство возложены функции обеспечения, разработки новых систем вооружения, обучения и формирования стратегического видения. Вот почему, считает эксперт, с назначением министра-технократа в Киеве опоздали — это стоило сделать еще в начале войны.

«Я неоднократно отмечал, что в инсталляции новых технических новшеств Украина отстает. Буквально за каких-то два месяца мы видим, как россияне испытывают различные новшества, чтобы дать шахедам возможность противостоять вашим вертолетам и транспортникам, которые их сбивают. Они поставили ракеты С-60 класса воздух-воздух, а [недавно] вы сбили шахед, на котором стоит ПЗРК Верба. Думаю, что в Украине в этом есть куда расти. Именно имплементация, разработка, новые методы, новые способы — вы все время должны об этом думать», — отметил Рустамзаде.

«Политические рокировки в силовом поле [Украины], возможно, и другие направления будут затрагивать», — добавил он.

Намерение Зеленского назначить Федорова министром обороны

2 января президент Владимир Зеленский заявил, что предложил первому вице-премьер-министру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Минобороны вместо Дениса Шмыгаля.

Глава государства отметил, что решил изменить формат работы Министерства обороны. По словам президента, Федоров глубоко занимается проектом Линия дронов и работает очень результативно в цифровизации государственных услуг и процессов.

5 января Зеленский сообщил, что провел совещание с Федоровым и обсудил с ним форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту главы Минобороны.

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«Через неделю Михаил представит проекты необходимых решений. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление», — сказал он.