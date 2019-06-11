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Министерство обороны объяснило отсутствие поставок танков Оплот

Сегодня, 02:26
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Министерство обороны объяснило отсутствие поставок танков Оплот - фото

Укроборонпром

Министерство обороны Украины сообщило, что не оформляло заявок на закупку танков Оплот в 2019 году, так как Укроборонпром до сих пор не смог заменить российские комплектующие.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В данный момент Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова проводит исследовательскую работу по замене российских деталей.

Издание напоминает, что танк Оплот был принят на вооружение в 2009 году, но в подразделения ВСУ боевые машины не поступили.

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В 2017 году президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в этом году в зону проведения АТО будут отправлены обновленные танки Оплот.

Теги:   Танки Минобороны Украины Укроборонпром

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