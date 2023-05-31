Мини-разведчик. Что несет врагу украинский беспилотник MiniShark, который уже скоро поступит на вооружение ВСУ — инфографика NV 31 мая, 15:10 Сюжет БПЛА Shark рассчитан на двухчасовой полет (Фото:Ukrspecsystems / Милитарный)

Уже вскоре на вооружение Вооруженных сил Украины должен поступить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинского производства MiniShark.

Украинская компания Ukrspecsystems, которая является производителем беспилотника, в апреле показала его прототип на выставке Brave1.

Сейчас БПЛА проходит заводские испытания и должен поступить на вооружение во втором квартале 2023 года.

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NV рассказывает об его основных характеристиках и возможностях.

Разведывательный беспилотник Mini Shark — самый маленький и легкий из дронов, спроектированных компанией Ukrspecsystems. Это портативный аппарат, который можно легко транспортировать с собой. Вся система помещается в двух рюкзаках.