01 ноября 2018, четверг

Минирование вокзалов в Киеве: злоумышленник требует 250 тысяч гривен

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: flickr.com

Иллюстративное фото

Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

По словам Тракало, злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было. На автовокзале специалисты ведут поиски.

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове