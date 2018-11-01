Минирование вокзалов в Киеве: злоумышленник требует 250 тысяч гривен

Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

"Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали", - сказал он.

По словам Тракало, злоумышленник требует 250 тисяч гривен, при получении которых обещает "не задействовать взрывные устройства".

По состоянию на 20.45 взрывчатки на железнодорожном вокзале найдено не было. На автовокзале специалисты ведут поиски.

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании.