Сначала — деоккупированные территории. Министр обороны Литвы рассказал о помощи в разминировании для Украины

19 июля, 20:19
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Министерство обороны Литвы поможет провести разминирование на деоккупированных территориях Украины, а не в зоне боевых действий (Фото:ООС)

Министерство обороны Литвы поможет провести разминирование на деоккупированных территориях Украины, а не в зоне боевых действий (Фото:ООС)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал, что его ведомство планирует помочь Украине в рамках коалиции по разминированию на деоккупированных территориях, а не в зоне боевых действий.

Об этом сообщает LRT.

«Потребность в разминировании огромная. Мы говорим об освобожденных территориях, о прифронтовых зонах, где требуется большое количество специалистов, инженерного оборудования», — сказал Анушаускас.

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По мнению министра, для работы на линии фронта нужны «совсем другие средства и возможности».

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В среду, 19 июля, представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что на деоккупированных территориях погиб 221 человек, еще около 450 пострадали от мин и взрывоопасных предметов.

В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

26 мая координатор системы ООН в Украине Дениз Браун заявила, что сейчас Украина является самой заминированной страной в мире.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Литва Украина Война России против Украины гуманитарное разминирование

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