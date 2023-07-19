В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ от мин погибли более 200 человек, раненых — вдвое больше

19 июля, 14:51
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Саперы проводят разминирование в Харьковской области (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Саперы проводят разминирование в Харьковской области (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от мин и других взрывоопасных предметов погиб 221 человек, еще около 450 пострадали.

Об этом сообщил ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге

«221 человек, к сожалению, погиб от мин и взрывоопасных предметов с начала полномасштабного российского вторжения и более 450 человек получили травмы», — уточнил он.

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Хорунжий добавил, что с начала большой войны РФ против Украины пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 3049 авиабомб.

За это время специалисты обследовали 91 401 га земли. В основном работы по разминированию продолжаются на деоккупированных частях Донбасса, а также Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

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В Украине в результате полномасштабного вторжения России заминировано 30% территорий страны, по площади это как две территории Австрии. В МВД и ГСЧС прогнозируют, что на их полное разминирование может уйти до десяти лет.

По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине будет стоить $37,4 млрд. Только для приоритетного разминирования сельскохозяйственных земель необходимо привлечь $1,5 млрд.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Минирование ГСЧС Разминирование Война России против Украины

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