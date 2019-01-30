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"Минирование" шести школ в Кривом Роге: рассматривается версия мести учителю

Вчера, 22:01
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Пресс-служба полиции

Из-за сообщения пришлось эвакуировать школы

Причиной “минирования” школ в Кривом Роге в среду, 30 января мог стать конфликт школьницы с учительницей, сообщает Укринформ.

В Довгинцевском райотделе образования и в департаменте образования и науки исполкома Криворожского горсовета заявили, что учительница сейчас находится на больничном, решается вопрос о вынесении ей выговора или увольнения с работы.

Сейчас полиция устанавливает личность, от которой анонимное сообщение о заминировании школ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Ранее, в полицию поступил звонок от неизвестного, который заявил о минировании шести школ в Кривом Роге. Однако взрывчатку так и не нашли.

Теги:   Школы Минирование Днепропетровская область

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