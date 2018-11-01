Минирование киевских вокзалов: бомбы не нашли, полиция ищет псевдоминера

Бомбы на столичных вокзалах найдены не были

Сотрудники полиции Киева не обнаружили опасных предметов на железнодорожном вокзале, а также автовокзале.

Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

"Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

На данный момент правоохранители ищут псевдоминера.

Ранее сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании. Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, заявил, что требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.