01 ноября 2018, четверг

Минирование киевских вокзалов: бомбы не нашли, полиция ищет псевдоминера

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Бомбы на столичных вокзалах найдены не были

Бомбы на столичных вокзалах найдены не были

Сотрудники полиции Киева не обнаружили опасных предметов на железнодорожном вокзале, а также автовокзале.

Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

"Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

На данный момент правоохранители ищут псевдоминера.

Ранее сообщалось, что  в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о минировании. Злоумышленник, который сообщил о минировании киевского железнодорожного вокзала, а также центрального автовокзала, заявил, что требует 250 тысяч гривен за неактивацию взрывчатки.

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