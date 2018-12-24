Минирование автостанции и железнодорожного вокзала в Одессе: бомбу не нашли Сегодня, 12:19 56 Цей матеріал також доступний українською Правоохранители не нашли взрывчатку

Информация о минировании автостанции Привоз и железнодорожного вокзала в Одессе не подтвердились, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Во время обследования зданий и прилегающей территории автостанции и вокзала взрывных устройств и веществ не нашли.

Из-за сообщения о минировании были эвакуированы около 300 человек. Работа учреждений возобновлена.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее, на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на территории автостанции Привоз находится взрывчатка. Через несколько минут с этого же телефонного номера сообщили и о заминировании железнодорожного вокзала.