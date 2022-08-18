Минимум 10 погибших. Оккупанты отправляют жителей Мариуполя впереди саперов РФ для разминирования комбината Ильича — мэрия 18 августа, 14:27 Оккупированный Мариуполь. Вид на меткомбинат имени Ильича (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военные РФ используют жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате этого по меньшей мере 10 человек погибли.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Россияне отчитываются о 1,7 тыс. мариупольцев, вовлеченных в разборы завалов на меткомбинате, которые идут впереди саперов РФ.

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Однако, по словам Андрющенко, умалчивают, что на разборе завалов комбината люди работают даже не за еду, а за обещание когда-то работать на заводе.

«Также застенчиво отводят глаза о факте использования заключенных Мариупольского СИЗО на самых тяжелых участках работ», — написал советник мэра.

Ранее, российские оккупанты ввели запрет на выезд учителей из Мариуполя, на них перестали выдавать пропуска.

Массово фиксировались случаи, когда военные РФ убеждали учителей выходить на работу силой.

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