Минимум 10 погибших. Оккупанты отправляют жителей Мариуполя впереди саперов РФ для разминирования комбината Ильича — мэрия

18 августа, 14:27
Оккупированный Мариуполь. Вид на меткомбинат имени Ильича (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупированный Мариуполь. Вид на меткомбинат имени Ильича (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военные РФ используют жителей Мариуполя для разминирования металлургического комбината имени Ильича. В результате этого по меньшей мере 10 человек погибли.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

Читайте также:
«Схема развязывает руки для наживы». В Мариуполе оккупанты решили «легализовать» украденные автомобили — горсовет

Россияне отчитываются о 1,7 тыс. мариупольцев, вовлеченных в разборы завалов на меткомбинате, которые идут впереди саперов РФ.

Видео дня

Однако, по словам Андрющенко, умалчивают, что на разборе завалов комбината люди работают даже не за еду, а за обещание когда-то работать на заводе.

«Также застенчиво отводят глаза о факте использования заключенных Мариупольского СИЗО на самых тяжелых участках работ», — написал советник мэра.

Ранее, российские оккупанты ввели запрет на выезд учителей из Мариуполя, на них перестали выдавать пропуска.

Массово фиксировались случаи, когда военные РФ убеждали учителей выходить на работу силой.

https://www.youtube.com/embed/ysoWsEJ_nYY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фушиа Сируа: «На прокрастинацию в среднем уходит четверть рабочего дня» (Фото:NewAfrica/Depositphotos)
Не откладывая на потом. Как победить прокрастинацию
Фушиа Сируа
Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Авто из США (Фото:СС)
Американская мечта /
Пять лучших б/у авто из США до $15 тыс.
18 августа, 07:03
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X