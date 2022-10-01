На 200 гривен. С сегодняшнего дня в Украине вырастет минимальная зарплата

1 октября, 09:07
Поделиться:
Минимальная зарплата будет повышена до 6700 грн (Фото:Юлія Березовська\Пресцентр НБУ)

Минимальная зарплата будет повышена до 6700 грн (Фото:Юлія Березовська\Пресцентр НБУ)

С 1 октября 2022 года на 200 грн будет повышена минимальная зарплата — до 6700 грн.

В связи с этим возрастет также минимальный размер единого социального взноса.

Читайте также:

Последнее запланированное повышение минималки состоится в октябре (Фото:tanja.kitura@gmail.com/Depositphotos) Несмотря на инфляцию. В следующем году повышения минимальной зарплаты не будет

Минимальный размер ЕСВ с 1 октября составит 1474 грн, максимальный — 22110 грн.

Также с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, поскольку их размеры привязаны к минимальной зарплате, действующей на момент обнаружения нарушения.

Видео дня

Кроме того, из-за роста минимальной зарплаты возрастет размер пенсий неработающих украинцев, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж от 35 лет мужчины и от 30 лет женщины. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 гривен (6700×40%).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина Октябрь Минимальная зарплата

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X