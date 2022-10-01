На 200 гривен. С сегодняшнего дня в Украине вырастет минимальная зарплата 1 октября, 09:07 Минимальная зарплата будет повышена до 6700 грн (Фото:Юлія Березовська\Пресцентр НБУ)

С 1 октября 2022 года на 200 грн будет повышена минимальная зарплата — до 6700 грн.

В связи с этим возрастет также минимальный размер единого социального взноса.

Минимальный размер ЕСВ с 1 октября составит 1474 грн, максимальный — 22110 грн.

Также с 1 октября возрастут штрафы за нарушение трудового законодательства, поскольку их размеры привязаны к минимальной зарплате, действующей на момент обнаружения нарушения.

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Кроме того, из-за роста минимальной зарплаты возрастет размер пенсий неработающих украинцев, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж от 35 лет мужчины и от 30 лет женщины. С 1 октября минимальный размер пенсии по возрасту у таких пенсионеров будет составлять 2680 гривен (6700×40%).

