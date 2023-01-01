Выросла ли с 1 января минимальная зарплата и прожиточный минимум: показатели на 2023 год
В Украине не повышают прожиточный минимум (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)
Из-за влияния войны в новом году госбюджет Украины не предусматривает повышения базовых социальных показателей: в 2023 году не вырастет ни минимальная зарплата, ни прожиточный минимум.
Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум в 2023 году увеличиваться не будет. В течение года его размер будет таким же, как и в декабре 2022 года.
Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.
Следовательно, размер прожиточного минимума в 2023 году составит (в расчете на месяц)
- для трудоспособных лиц — 2684 грн;
- дети в возрасте до 6 лет — 2272 грн;
- дети в возрасте от 6 до 18 лет — 2833;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2093 грн;
- обобщенный показатель прожиточного минимума — 2589 грн.
Аналогично 2023 год не запланировано и повышение минимальной заработной платы.
С 1 января она сохранится на уровне 2022 года (последнее повышение было в октябре):
- ежемесячная минимальная зарплата — 6700 грн;
- почасовая минимальная зарплата — 40,46 грн.