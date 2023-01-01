Выросла ли с 1 января минимальная зарплата и прожиточный минимум: показатели на 2023 год 1 января, 08:15 В Украине не повышают прожиточный минимум (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)

Из-за влияния войны в новом году госбюджет Украины не предусматривает повышения базовых социальных показателей: в 2023 году не вырастет ни минимальная зарплата, ни прожиточный минимум.

Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум в 2023 году увеличиваться не будет. В течение года его размер будет таким же, как и в декабре 2022 года.

Что еще изменится в 2023 году — читайте в нашем материале.



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Следовательно, размер прожиточного минимума в 2023 году составит (в расчете на месяц)

для трудоспособных лиц — 2684 грн;

дети в возрасте до 6 лет — 2272 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет — 2833;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2093 грн;

обобщенный показатель прожиточного минимума — 2589 грн.

Аналогично 2023 год не запланировано и повышение минимальной заработной платы.

С 1 января она сохранится на уровне 2022 года (последнее повышение было в октябре):

ежемесячная минимальная зарплата — 6700 грн;

почасовая минимальная зарплата — 40,46 грн.