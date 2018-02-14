Минфин США обвинил латвийский банк в отмывании "миллиардов Курченко"

В Министерстве финансов США заявили, что латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.

"Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний", - сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, передает LSM.lv.

По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной. В частности, по информации Минфина США, в течение 2014 года Сергей Курченко перевел "миллиарды долларов" через счета своей подставной компании в ABLV.

Кроме того, банк способствовал транзакциям для сторон, связанным с Северной Кореей, вопреки международным санкциям.

Напомним, что в 2015 году управление Министерства внутренних дел по возврату выведенных из Украины активов нашло на счетах латвийских банков средства (80 миллионов долларов США, 177 тысяч евро, 1 миллион чешских крон), украденные олигархом из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко.