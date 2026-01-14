Содержат призывы к оплате. Минэнерго предупредило о фишинговой рассылке писем от имени ведомства

14 января, 11:11
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Минэнерго предупредило о мошеннической схеме (Фото: Александр Медведев / NV)

Минэнерго предупредило о мошеннической схеме (Фото: Александр Медведев / NV)

Министерство энергетики предупредило о фишинговой рассылке электронных писем от имени ведомства, которые содержат призывы к оплате и вложенные файлы и ссылки для их загрузки. Об этом в среду, 14 января, сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Сообщаем, что Минэнерго не осуществляет таких рассылок», — говорится в сообщении.

Вложенные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение, открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.

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В Минэнерго призвали не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат по таким письмам.

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14 января в Минэнерго сообщили, что в Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены сетевые ограничения, а аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

«Самой сложной остается ситуация в столичном регионе», — отметили там.

В Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме применяют сетевые ограничения, а ранее обнародованные графики отключений временно не действуют.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Минэнерго мошенничество онлайн-шахрайство

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