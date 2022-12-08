«О результатах узнаете из новостей». У Украины в декабре появится флот морских дронов — Федоров

8 декабря, 00:08
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Морские дроны (Фото:FEDOROV/Telegram)

Морские дроны (Фото:FEDOROV/Telegram)

В декабре в Украине появится флот морских дронов благодаря пожертвованиям на платформе UNITED24. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в среду, 7 декабря.

По данным Минцифры, за семь месяцев с момента создания платформы граждане 110 стран пожертвовали Украине более 237 миллионов долларов. UNITED24 планируют развивать дальше, привлекать известных амбассадоров, запускать масштабные проекты и развивать международное сотрудничество.

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Инфографика: НВ

«Уже в этом месяце первые беспилотники создадут флот морских дронов. О результатах их работы в скором времени узнаете из новостей и по расстроенным лицам российских пропагандистов», — написал Федоров.

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https://www.facebook.com/mintsyfra/videos/541043667652493

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.

В Офисе президента говорили, что главная задача флота — защищать акваторию украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые оккупанты запускают с кораблей. Флот также должен помочь разблокировать коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно.

https://www.youtube.com/embed/gDdMGlKTAgU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военно-морские силы Украины Дроны Михаил Федоров минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Война России против Украины United24

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