«О результатах узнаете из новостей». У Украины в декабре появится флот морских дронов — Федоров 8 декабря, 00:08 Морские дроны (Фото:FEDOROV/Telegram)

В декабре в Украине появится флот морских дронов благодаря пожертвованиям на платформе UNITED24. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в среду, 7 декабря.

По данным Минцифры, за семь месяцев с момента создания платформы граждане 110 стран пожертвовали Украине более 237 миллионов долларов. UNITED24 планируют развивать дальше, привлекать известных амбассадоров, запускать масштабные проекты и развивать международное сотрудничество.



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«Уже в этом месяце первые беспилотники создадут флот морских дронов. О результатах их работы в скором времени узнаете из новостей и по расстроенным лицам российских пропагандистов», — написал Федоров.

11 ноября президент Владимир Зеленский объявил сбор средств на первый в мире флот морских дронов. Он проходит на фандрейзинговой платформе UNITED24.



В Офисе президента говорили, что главная задача флота — защищать акваторию украинских морей и мирных городов от крылатых ракет, которые оккупанты запускают с кораблей. Флот также должен помочь разблокировать коридор для гражданских судов, которые перевозят зерно.