Минцифра-2023. Государственные сайты вскоре будут доступны всем украинцам 26 июля, 14:49 Сайты государственных органов будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики (Фото:ROBIN WORRALL / Unsplash)

Все сайты государственных органов в Украине будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Субтитры, экранные лупы, синтезаторы речи

Для безбарьерности официальных онлайн-сервисов, они должны соответствовать международным рекомендациям WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), то есть соблюдать правила перевода на жестовый язык, читабельности текста, размещения картинок и другого контента.

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Например, для людей с нарушениями слуха контент будут сопровождать субтитры, для людей с нарушениями зрения будут доступны экранные лупы, а для людей с когнитивными нарушениями — синтезаторы речи, способные превращать текст в речь и тому подобное.

Рекомендации будут касаться не только компьютеров, но и ноутбуков, планшетов и мобильных устройств.

Сайт Госстата станет более понятным

Ранее Министерство цифровой трансформации начало закрытый бета-тест портала Госстата.

На обновленном портале данные будут храниться в единой системе, а не в отдельных файлах, и пользователи смогут гораздо быстрее находить информацию.

Кроме того, на обновленном портале:

— каждый сможет воспользоваться Банком данных — инструментом, позволяющим работать с графиками и таблицами;

— важнейшие показатели будут отображаться на интерактивных дашбордах;

— информацию с портала можно будет загрузить в удобном формате (SDMX-CSV)

— будет доступен календарь обнародования статистической информации и график представления отчетности. Пользователи смогут отслеживать будущие релизы, а респонденты планировать представление отчетов.