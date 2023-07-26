Минцифра-2023. Государственные сайты вскоре будут доступны всем украинцам
Сайты государственных органов будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики (Фото:ROBIN WORRALL / Unsplash)
Все сайты государственных органов в Украине будут доступны для людей с нарушениями зрения, слуха или моторики.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Субтитры, экранные лупы, синтезаторы речи
Для безбарьерности официальных онлайн-сервисов, они должны соответствовать международным рекомендациям WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), то есть соблюдать правила перевода на жестовый язык, читабельности текста, размещения картинок и другого контента.
Например, для людей с нарушениями слуха контент будут сопровождать субтитры, для людей с нарушениями зрения будут доступны экранные лупы, а для людей с когнитивными нарушениями — синтезаторы речи, способные превращать текст в речь и тому подобное.
Рекомендации будут касаться не только компьютеров, но и ноутбуков, планшетов и мобильных устройств.
Сайт Госстата станет более понятным
Ранее Министерство цифровой трансформации начало закрытый бета-тест портала Госстата.
На обновленном портале данные будут храниться в единой системе, а не в отдельных файлах, и пользователи смогут гораздо быстрее находить информацию.
Кроме того, на обновленном портале:
— каждый сможет воспользоваться Банком данных — инструментом, позволяющим работать с графиками и таблицами;
— важнейшие показатели будут отображаться на интерактивных дашбордах;
— информацию с портала можно будет загрузить в удобном формате (SDMX-CSV)
— будет доступен календарь обнародования статистической информации и график представления отчетности. Пользователи смогут отслеживать будущие релизы, а респонденты планировать представление отчетов.