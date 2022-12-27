В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка — видео 27 декабря, 15:12 Мина в Черном море (иллюстративное фото) (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)

В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка Коблево.



Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.

По его словам, мину прибило к берегу из-за шторма.

Он также отметил, что пострадавших в результате взрыва нет.

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Также начальник управления полиции опубликовал видео инцидента.

10 декабря Военно-морские силы Румынии подорвали мину, которая дрейфовала у берега Черного моря.