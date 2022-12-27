В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка — видео
Мина в Черном море (иллюстративное фото) (Фото:Bulgarian Ministry of Defence/Handout via REUTERS)
В Николаевской области взорвалась мина, которую прибило к берегу курортного поселка Коблево.
Об этом в Telegram сообщил начальник областной полиции Сергей Шайхет.
По его словам, мину прибило к берегу из-за шторма.
Он также отметил, что пострадавших в результате взрыва нет.
Также начальник управления полиции опубликовал видео инцидента.
10 декабря Военно-морские силы Румынии подорвали мину, которая дрейфовала у берега Черного моря.