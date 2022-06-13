В Одесской области погиб отдыхающий: мина была российской — полиция 13 июня, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Пляж в Одесской области (иллюстративное фото) (Фото:omore.city)

Мина, на которой на одном из пляжей Грибовки Одесской области подорвался мужчина, была российской. На той неделе на побережье выбросило еще несколько взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Пресс-секретарь полиции Алла Марченко заявила, что мина, которая взорвалась на пляже в Грибовке, была одной из тех, что расставили в Черном море российские корабли.

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В течение прошлой недели на побережье выносило еще несколько вражеских мин. Поэтому пляжи Одесской области и в целом Черное море остаются опасными.

Полиция призвала жителей региона не нарушать общественный порядок и не игнорировать правил безопасности.

«Напомним, что акватория Черного моря заминирована, соответственно так же, как и Черноморское побережье. Речь идет не только об одесских пляжах, но и вообще обо всем побережье области. Поэтому будьте сознательными», — говорится в сообщении.

11 июня на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий.

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