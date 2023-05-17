Президент Боснии решил поехать в Россию. В Брюсселе намекнули на последствия 17 мая, 19:08 Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Комиссар ЕС по расширению Оливер Варгеи предупредил Боснию и Герцеговину, что союзники ЕС не посещают Россию, имея в виду анонсированный визит в Москву президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником… Кто хочет быть нашим союзником, не едет в Россию», — заявил комиссар ЕС на пресс-конференции в Сараево, имея в виду необходимость общего фронта против российского вторжения в Украину.

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Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016 года, после нескольких лет конституционных реформ и привлечения к Дейтонскому мирному соглашению.

В декабре прошлого года из-за опасений, что война РФ против Украины может дестабилизировать, страна получила статус кандидата.