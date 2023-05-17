Президент Боснии решил поехать в Россию. В Брюсселе намекнули на последствия

17 мая, 19:08
Поделиться:
Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Милорад Додик (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Комиссар ЕС по расширению Оливер Варгеи предупредил Боснию и Герцеговину, что союзники ЕС не посещают Россию, имея в виду анонсированный визит в Москву президента Республики Сербской Милорада Додика.

Об этом сообщает The Guardian.

«Нам нужно, чтобы Босния и Герцеговина была нашим союзником… Кто хочет быть нашим союзником, не едет в Россию», — заявил комиссар ЕС на пресс-конференции в Сараево, имея в виду необходимость общего фронта против российского вторжения в Украину.

Видео дня

Читайте также:
«Ничтожно». В МИД отреагировали на попытку Додика объявить украинского посла «нежелательным лицом»

Босния и Герцеговина официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016 года, после нескольких лет конституционных реформ и привлечения к Дейтонскому мирному соглашению.

В декабре прошлого года из-за опасений, что война РФ против Украины может дестабилизировать, страна получила статус кандидата.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Евросоюз Босния и Герцеговина Милорад Додик Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X