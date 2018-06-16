Миллионы на войне. Под грифом секретности в оборонном секторе Украины скрываются масштабные махинации

Под грифом секретности в оборонном секторе скрываются многомиллионные махинации, это демонстрирует история с закупками БМП-1, пишет журнал Новое Время.

НВ публикует отдельные детали расследования, полностью опубликованного в последнем номере журнала.

Из Чехии через Кипр

В небольшом трехэтажном здании на проспекте Фенероменис в офисе №102 на первом этаже находится кабинет лазерной терапии. Именно здесь зарегистрирована фирма PetraLink Limited. В мае прошлого года Полторак завизировал бумаги о закупке 30 боевых машин пехоты (БМП-1) у этой кипрской компании за $5,3 млн. Соответствующий документ под названием сертификат конечного потребителя есть в распоряжении НВ. На нем стоит печать Министерства обороны и подпись главы ведомства.

Согласно инвойсам - документам, поданным перевозчиком при пересечении границы на украинскую таможню, Минобороны платит за БМП-1 кипрской PetraLink по $ 176,7 тыс. за единицу. Такая же их цена указана в сертификате Госслужбы экспортного контроля.

PetraLink не производит БМП-1, а закупает их у чешской компании Real Trade. Та является дочерним предприятием чешской Excalibur Army, принадлежащей бизнесмену Ярославу Стрнаду. Этот предприниматель, по данным международной организации журналистов-расследователей OCCRP, спонсировал президентскую компанию пророссийского президента Чехии Милоша Земана.

Киприоты закупают у чехов технику по $ 154 тыс. за единицу. Эта сумма подтверждена двумя источниками: инвойсами (цена обозначена в евро) и контрактом между Real Trade и PetraLink, который также есть у НВ (там указан эквивалент $ 154 тыс. в чешских кронах).

То есть за каждую БМП министерство переплачивает $ 22,7 тыс. При этом киприоты ничего дополнительного с техникой не делают. А поскольку контракт подразумевает поставку 30‑ти машин, то суммарная “дельта”, заработанная PetraLink, составляет $ 681 тыс.

Как девять человек разобрали 93 БМП

Увлекательное расследование деятельности PetraLink вернуло НВ к уже описанному в предыдущем материале контракту между Укроборонпромом и польской фирмой Wtorplast. В документе было указано, что украинская структура приобретает у поляков разобранные БМП-1 и платит по $ 99 тыс. за корпус и $ 66 тыс. за башню, или $ 165 тыс. за все. НВ располагает документами, где зафиксированы обе цены.

В Укроборонпроме подобную закупочную стоимость БМП-1 назвали адекватной.

При этом в Украине, как выяснил НВ, есть частная компания Техимпекс, которая закупает у Wtorplast аналогичные БМП-1 значительно дешевле и продает их затем в арабские страны.

По данным Госфискальной службы, которые есть в распоряжении редакции, корпуса БМП-1 Техимпекс приобретает по $ 49,4 тыс. за штуку, а башни - по $ 27,1 тыс. В сумме (за боевую машину в целом) это на $88,5 тыс. дешевле, чем у аналогичной закупки Укроборонпрома.

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Приобретай госконцерн у поляков свои 93 БМП-1 по таким же ценам, он сэкономил бы на этой партии $8,23 млн.

Зато ранее в открытом обращении к НВ по поводу первой публикации представители этой госкомпании писали: договор с польской Wtorplast - это первый контракт со странами НАТО на поставку военной техники. И после модернизации немолодые чешско-польские БМП-1 становятся боеспособными.

“БМП-1 - сама по себе одна большая техническая проблема”, - утверждает Иван Савельев, инженер-конструктор частного производителя вооружений Armorum Solutions и ветеран 59‑й мотопехотной бригады. По его словам, уже к концу 1980‑х БМП-1 устарели. На более-менее приличную доработку “польских” БМП-1, по его оценкам, надо тратить $ 100–120 тыс.

Когда НВ написал, что модернизация закупленных у польской компании Wtorplast машин обходится Украине в $ 40 тыс., в Укр­оборонпроме ответили: нет, сумма в разы меньше.

Да и сама Wtorplast не выглядит блестящим партнером. На конец прошлого года в ней числились в целом лишь 9 сотрудников. Как с таким персоналом поляки смогли выполнить разборку 93 чешских БМП-1, которые по контракту далее поставляли Укроборонпрому, - вопрос без ответа.

В финансовом отчете Wtorplast за 2016‑й указано: она получила доход $ 1,6 млн и чистую прибыль $ 147,8 тыс. Однако лишь по контракту с Укроборонпромом на поставки БМП-1 поляки должны были в том году получить от Украины $ 15,3 млн.

Вице-спикер Сыроид выступает за кардинальное снижение уровня секретности в процессе оборонных госзакупок. И приводит пример США. “Бюджет оборонных закупок Штатов - это 120 страниц, где указано, сколько стоит каждая единица вооружения, - рассказывает она. - А у нас есть оборонный бюджет на 8 строк в Excel - и наши военные говорят, что у них все прозрачно”.

Читайте полный текст расследования о коррупции в оборонной сфере в свежем номере журнала Новое Время - №22 от 14 июня 2018 года