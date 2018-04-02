Миллион гривен подарков и слитки. САП передала в суд дело главы Госаудитслужбы

Гаврилова запомнилась высказыванием, что у каждого украинца есть золотые слитки

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили расследование и направили в суд дело в отношении руководительницы Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой.

Чиновницу подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

В частности, Гаврилова значительно занизила стоимость своей 4-комнатной квартиры в Киеве (более 1 млн грн. в декларации, на самом деле - почти 3 млн грн.

Часть имущества приобрел муж чиновницы (супруги по документам считается разведенными).

1 млн грн. подарил, согласно декларации, Гавриловой отец-пенсионер и др..

По версии детективов, глава Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн. Законность оснований приобретения собственности не подтверждена доказательствами, а их стоимость значительно превышает ее законные доходы.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил в должности подозреваемую в незаконном обогащении главу Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову.

По данным НАБУ, чиновница также внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 год (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн).

Также Гаврилова запомнилась своими объяснениями, когда ее спросили о происхождении найденных у нее крупных сумм наличности и слитков золота. В частности, Гаврилова считает, что слитки золота есть у каждого украинца.