Миллиард евро от ЕС. Когда деньги поступят в Украину

Украина и ЕС подписали документ о выделении средств, а также Меморандум о взаимопонимании. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Кто подписывал

Со стороны Украины документы подписали и.о. министра финансов Оксана Маркарова и глава Национального банка Яков Смолий, со стороны ЕС - глава Европейской комиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. На подписании также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Транши будут распределены по 500 млн евро каждый

Это уже четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС Украине. Транши будут распределены равномерно, по 500 млн евро каждый. При этом ожидается, что первый поступит в Украину еще в этом году после завершения внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша.

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Второй транш ожидается весной следующего года. Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис считает, что Украина достигла большого прогресса в вопросе реформ.

Накопленные долги

В то же время президент Петр Порошенко убежден, что дефолта после выборов в следующем году не будет и Украине удастся сохранить финансовую стабильность, несмотря на выплаты по государственному долгу. По словам президента, Украина могла бы отказаться от внешних кредитов, чтобы не было долгов, накопленных в предыдущие годы прежней властью.

"С 2007 по 2010 год государственный долг вырос на 26 млрд долларов. С 2010 по 2014 год он увеличился еще почти на 20 млрд. А отдавать это нам. Как не дождались те, кто прогнозировал дефолт в 2013-2014 годах, когда у нас было чуть больше 5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", - заявил Порошенко.

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Апелляционный суд Лондона удовлетворил жалобу Украины в деле о так называемом "долге Януковича". Речь идет о 3 млрд долларов, которые правительство бывшего президента Украины Виктора Януковича одолжило у России в последние месяцы пребывания у власти. Теперь Высокий суд Лондона будет слушать дело по полноценной процедуре с учетом всех политических моментов, как того требовала Украины.

Долг Януковича

Экс-резидент-беглый Виктор Янукович в Москве подписал соглашение о 15 млрд кредита от России еще в декабре 2013 года. Именно тогда в центре Киева проходили акции против решения бывшей властей не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Экономическая ситуация в Украине ухудшалась и Янукович начал искать помощи в Москве. В феврале следующего года Янукович сбежал из Украины в Россию.

3 млрд кредита, оформленного в еврооблигациях, которые выкупила Россия, стал первым траншем. Его Украина обязалась вернуть до конца 2015 года, согласно договоренностям. Следующих траншей уже не было, ведь в Украине в начале 2014 года сменилась власть.

Киев этот кредит не признавал, а затем пытался включить сумму в 3 млрд долларов в общий пакет, когда происходила реструктуризация других внешних обязательств Украины перед частными зарубежными кредиторами. Однако Москва отказалась от этого, настаивая на том, что долг является государственным, поскольку все переговоры по займу проходили на самом высоком государственном уровне.

Высокий суд Лондона отверг аргументы Киева и признал спор только коммерческим

В декабре 2015 года украинское правительство ввело мораторий на выплату этого долга, поскольку в декабря 2013 года стороны договорились, что споры будут решаться по британскому праву. Российская сторона воспользовалась этим и в начале 2016 года обратилась в суд.

К концу марта Высокий суд Лондона отверг аргументы Киева по этому делу, касающиеся экономической и военной агрессии России против Украины, а также того, что спор не является чисто коммерческой.

Суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 млрд долларов, несовершенный купонный платеж в 75 млн долларов, также штрафные санкции, начисленные на эти суммы. В то же время украинская сторона получила право на апелляцию, чем и воспользовалась.

Вердикт апелляционного суда в Лондоне на некоторое время откладывает решение по урегулированию спора. Россия заявила о намерении обратиться в Верховный суд Англии с заявлением о рассмотрение дела о "долге Януковича" на 3 млрд долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Решение Апелляционного суда в Лондоне означает признание агрессии России против Украины в международном суде, заявил экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Программа для развивающихся стран

Международный валютный фонд изменил программу помощи Украине. Из программы расширенного финансирования на программу stand-by, заявила нардеп, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"МВФ изменил программу помощи на программу stand-by, которая предоставляется тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния. МВФ изменил программу для страны, которая начинает развиваться, но имеет еще проблемы, однако уже не в дефолтном состоянии, что свидетельствует о признании мировым институтами, в частности, финансовыми, того, что Украина показывает очень хороший рост", - сказала Луценко.

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Сейчас в Киеве находится миссия Международного валютного фонда. Инспекторы будут работать до 19 сентября.