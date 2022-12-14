Один из жилых массивов Херсона остался без отопления из-за обстрелов войск РФ: власти призвали людей эвакуироваться 14 декабря, 15:58 Войска РФ систематически обстреливают Херсон после бегства из города (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В Херсоне микрорайон Корабел остался без теплоснабжения из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram, в результате вражеских атак была повреждена насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается водоснабжение котельной, которая в свою очередь обеспечивает теплом микрорайон.

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«Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать поломки теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно. Воду из системы сольют. Это необходимо, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. Если этого не сделать, восстановить его будет очень сложно», — добавил он.

Янушевич также отметил, что высока вероятность того, что микрорайон может остаться без электроснабжения из-за постоянных обстрелов войск РФ.

Власти призвали жителей массива и других районов Херсона эвакуироваться в более безопасные регионы. ОВА готова помочь с эвакуацией.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 12 декабря был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.

14 декабря в результате обстрелов сильно повреждено здание Херсонской ОВА, были ранены шесть человек.



