Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который сейчас находится в плену у российских оккупантов, заявил пропагандистам, что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.

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Соответсвующее видео обнародовал активист Сергей Стерненко.

— Шухевич для вас действительно герой? — спросил пропагандист.



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— Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой — ответил Миколаенко.

Затем пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич? На это Миколаенко ответил «за Украину».

Пропагандист в свою очередь соврал, что Шухевич «воевал за нацистскую Германию».

«Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину», — сказал Миколаенко.

Однако, пропагандист не успокоился и назвал Шухевича «пособником нацистской Германии».

«Ну это в вашем понимании», — ответил ему Миколаенко.