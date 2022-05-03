«Воевал за Украину». Находящийся в плену у оккупантов экс-мэр Херсона заявил пропагандистам, что считает Шухевича героем — видео
Миколаенко заявил российским пропагандистам, что считает Шухевича героем (Фото:Скриншот/Telegram/STERNENKO)
Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который сейчас находится в плену у российских оккупантов, заявил пропагандистам, что считает главного командира УПА Романа Шухевича героем.
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Соответсвующее видео обнародовал активист Сергей Стерненко.
— Шухевич для вас действительно герой? — спросил пропагандист.
— Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой — ответил Миколаенко.
Затем пропагандист спросил, на чьей стороне воевал Шухевич? На это Миколаенко ответил «за Украину».
Пропагандист в свою очередь соврал, что Шухевич «воевал за нацистскую Германию».
«Он не воевал на стороне нацистской Германии. Он воевал за Украину», — сказал Миколаенко.
Однако, пропагандист не успокоился и назвал Шухевича «пособником нацистской Германии».
«Ну это в вашем понимании», — ответил ему Миколаенко.
18 апреля стало известно, что российские оккупанты, вероятно, похитили бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко.
До этого Миколаенко сообщал, что получал угрозы от пророссийских коллаборантов.
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