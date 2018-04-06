Миграция из Украины растет и приближается к критической

За три года количество экономически активного населения в Украине сократилась с 21 млн до 18 млн

В ближайшие годы миграционные процессы в Украине усилятся за счет высокого спроса на квалифицированную рабочую силу, а через несколько десятков лет дефицит кадров в Украине будет угрожать экономической безопасности государства, говорится в сюжете Радио НВ.

Где ждут украинцев

Об угрожающей тенденции сообщила первый заместитель министра социальной политики Ольга Крентовская, передает УНИАН. Однако сейчас из-за недостаточного уровня экономического роста нехватка квалифицированных работников не критическая.

По словам Крентовской, другие страны уже начали конкурировать между собой за привлечение работников. Спрос на украинских заробитчан больше всего растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии. Так, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержания роста экономики этой стране необходимо привлечь 5 млн мигрантов, а общее количество выданных приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн.

Спрос на украинских заробитчан больше всего растет в Польше, Словакии, Литве и Хорватии

Ольга Крентовская также рассказала, что в Минсоцполитики поступил запрос Министерства труда, социальных дел и семьи Словакии. Там сообщили, что в связи с расширением производства существующих предприятий в стране и строительства новых заводов в ближайшие 3-6 месяцев в Словакии прогнозируется значительный дефицит рабочей силы на уровне 70-100 тыс. человек.

Решить эту проблему словацкое правительство планирует за счет привлечения работников, в том числе из Украины. Поэтому "миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы", заявила чиновница.

Как растет количество эмигрантов

За три года с 2013-го по 2016 год численность экономически активного населения в возрасте от 15 до 70 лет в Украине сократилось с почти 21 млн до 18 млн. За этот же период численность штатных работников уменьшилась на 2 млн, а самозанятых – на 2,5 млн.

Дополнительный риск для Украины – увеличение количества студентов, обучающихся за рубежом/Фото ЕРА

В целом среди населения экономически активная часть не достигает 50%. По экспертным оценкам, сегодня за рубежом работают до 5 млн украинцев. Чаще всего работать за границу уезжают в Польшу, Чехию и Венгрию.

Международная организация миграции оценивает возможное потенциальное увеличение количества международных трудовых мигрантов в краткосрочной перспективе на 41%. Среди потенциальных трудовых мигрантов почти половина – в возрасте от 18 до 29 лет.

Именно среди таких молодых людей количество долгосрочных трудовых мигрантов, решившихся не возвращаться в Украину, почти вдвое больше, чем среди людей в возрасте от 45 до 65 лет. Дополнительный риск для украинского рынка труда – увеличение количества студентов, обучающихся за рубежом.

Кадровый дефицит в Украине

Уже сегодня в Украине большинство компаний не в состоянии закрыть собственные вакансии в запланированный ими срок, рассказала НВ Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rabota.ua. При этом если раньше нужно было долго подбирать персонал со специфическими и уникальными навыками, то сейчас не хватает работников с обычным набором квалификаций.

Кроме того, что компании не могут найти работников, так они еще и не могут их удержать. В Украине самый высокий уровень текучки кадров в Европе – за год каждый пятый сотрудник увольняется, и поэтому предприятия вынуждены снова искать новых людей. Поэтому украинские компании уже сейчас называют дефицит кадров критическим. Усугубляет ситуацию активное переманивание и привлечения рабочих из Украины другими государствами, отметила Пашкина.

В Украине кадровый голод уже угрожает национальной безопасности. Но останавливать это только за счет поднятия зарплаты не является единственным верным путем

"Чехия официально утроила нормы трудовых мигрантов. Если мы говорим о Польше, то там вообще собираются открывать зеленую улицу для украинцев. Цифра не наша, но я ей верю, она повторялась неоднократно – в прошлом году Польшей было выдано 1 млн 700 тыс. разрешений на трудоустройство. И получается, что количество заробитчан там, в ближайших наших соседних странах – Польше, Венгрии, Чехии, Румынии и т.д. – растет".

В Украине кадровый голод уже угрожает национальной безопасности, заявил Радио НВ председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник. Ситуация еще больше стала осложняться после введения безвизового режима с ЕС.

Соседние страны пытаются по полной использовать компетенции украинских рабочих. Украина инвестирует в их обучение, но люди огромным потоком переезжают за границу для трудоустройства. Останавливать это только за счет поднятия зарплаты не является единственным верным путем, считает председатель совета ФРУ.

"Мы как работодатели, считаем, что мотивация, конечно, это хороший стимул для того, чтобы работник оставался в Украине. Но мотивация из расчета "на раз-два подняли заработную плату" – она ​​не работает, - убежден Олийнык. - Работает система сообщающихся сосудов: поднимается экономика, производительность труда увеличивается – соответственно, есть возможности для бизнеса поднимать оплату труда".

Можно ли вернуть мигрантов?

Один из шагов улучшения ситуации с нехваткой кадров – это возвращение трудовых мигрантов обратно в Украину, но для этого нужно работать в нескольких направлениях, заявил Радио НВ экономист, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. По его мнению, необходимо проводить реформы по превращению Украины в действительно динамичную экономику с высоким спросом на рабочую силу с адекватной зарплатой.

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Кроме того, нужно создавать дополнительные возможности для трудовых мигрантов, которые хотят вернуться сюда и вкладывать средства в экономику, с соответствующими условиями и финансовыми гарантиями для этой категории. Однако этим должно заниматься не только государство, но и украинский бизнес, который должен стать прозрачным и не высокорисковым.

Мы мало говорим о том, как сделать, чтобы иммиграционные процессы из разных стран мира заходили в Украину и создавали здесь дополнительный экономический эффект

Что касается международного опыта возвращения трудовых мигрантов, то он мог бы быть полезным для Украины, но следует учитывать сегодняшний высокий уровень мобильности рабочей силы. Методы, которые использовали 10-15 лет назад, уже сейчас могут быть неэффективными. Но, например, интересным для Украины мог бы быть опыт Польши по созданию так называемых "полонийских фирм" с предоставлением определенных льгот, в том числе финансовых и налоговых, для поляков, работавших за границей, но решили вернуться на родину.

"Очень правильно, что мы обращаемся сегодня к украинским трудовым мигрантам. Но многие страны, испытывающие нехватку рабочей силы, также обращают внимание и на регулирование иммиграционных процессов, - отмечает Бураковский. - Пока мы говорим об эмиграции как угрозе для Украины, и это действительно так, но в то же время мы мало говорим о том, как сделать так, чтобы иммиграционные процессы из третьих стран, из разных стран мира заходили в Украину и создавали здесь дополнительный экономический эффект, а не социальные или политические проблемы".

Петр Порошенко назвал трудовую миграцию шагом к интеграции с ЕС. Президент отметил, что детенизация зарплат и их повышение станут главными инструментами прекращения оттока рабочей силы.

"Уже нет проблемы безработицы. Проблема есть с точностью до наоборот, - считает президент Украины. - Понятно, что это средняя температура по палате, что где-то людям негде работать, а где-то на квалифицированную рабочую силу охотятся рекрутеры, в том числе иностранные, так как подписание Соглашения об ассоциации [с ЕС] означает, что у нас свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы".

По данным Государственного комитета статистики, 71% украинских трудовых мигрантов главной причиной миграции называют низкую зарплату в Украине.