Установлена личность генерала РФ, отдававшего приказы об обстрелах Запорожской области 26 мая, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Михаилу Зусько заочно объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (Фото:gur.gov.ua)

Украинские правоохранители установили личность российского генерала, ответственного за обстрелы населенных пунктов Запорожской области.

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Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Командуя в марте 2022 года 58-й армией южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант Михаил Зусько отдавал непосредственные приказы об обстрелах целого ряда населенных пунктов региона, жертвами которых стали мирные жители.

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Кроме того, в результате ударов серьезно пострадала гражданская инфраструктура области.

В связи с этим российскому генералу заочно объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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