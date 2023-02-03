Журналист Михаил Ткач извинился перед Лиевым за материал о его «российском паспорте»

3 февраля, 12:04
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Михаил Ткач (Фото:www.facebook.com/mixailotkach)

Михаил Ткач (Фото:www.facebook.com/mixailotkach)

Журналист Михаил Ткач извинился перед и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александром Лиевым за материал о его «российском паспорте».

«Худшее, что может быть — это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности», - написал он в Facebook в пятницу, 3 февраля.

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По его словам, причины будут выглядеть как попытки оправдания.

«А это точно не тот путь, которым следует идти, если ты убедился в своей неправоте», — написал он.

Ткач заявил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева, а его сообщение заблокировал Facebook из-за публикации личных данных.

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Источники издания Украинская правда заявляли, что и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев имеет российский паспорт. Сам Лиев это опроверг.

Чиновник считает, что весь негатив и шквал общественной критики, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и затормозит процессы, которыми он занимается в министерстве.

«Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского», - сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=587G1s51vZ4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Минобороны Украины Российский паспорт

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