Журналист Михаил Ткач побывал на допросе по делу Назария Гусакова

Журналист Михаил Ткач сообщил, что выступает свидетелем по делу Назария Гусакова и уже побывал на допросе в полиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 1 июля.

«Конечно, если меня, как и многих украинцев, ввели в заблуждение и Назарий использовал часть собранных средств на казино или любые другие развлечения, а не на лечение, то это — преступление. Насколько понял во время допроса, с Назарием пока правоохранители не контактировали. Устанавливают все обстоятельства. Надеюсь на быстрое и прозрачное расследование», — написал журналист.

Реклама

30 июня народный депутат и член парламентского комитета по вопросам правовой политики Сергей Власенко заявил, что подготовит и внесет в Верховную Раду законопроект о соучастии медиа в мошенничестве на фоне скандала с Назарием Гусаковым.

Читайте также: Садовый обратился с запросом в дипломатические учреждения относительно информации о лечении Назария Гусакова

Назарий Гусаков является одним из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Мужчина болен спинальной мышечной атрофией (СМА), редкое генетическое заболевание из категории орфанных, которое поражает моторные нейроны в спинном мозге, что приводит к постепенной атрофии мышц и со временем к полной остановке мышечной деятельности. Назарий имеет СМА второго типа.

Скандал вокруг Назария Гусакова — главное

17 июня в соцсетях разгорелся скандал вокруг Назария Гусакова, когда волонтеры попросили у него отчеты за донаты, а также заметили, что он каждый раз использует для сборов одно и то же фото лекарств. Также выяснили, что мужчина мог делать ставки в онлайн-казино, в частности на российских платформах.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Впоследствии он также прокомментировал обвинения в мошенничестве и рассказал, что ему нужно гораздо больше лекарств, чем выделяется за счет городского бюджета, а также он нуждается в реабилитации.

В то же время по его словам, проблема заключается в том, что он не отделял средства, которые поступают ему от волонтеров, собственные средства, заработки и деньги, которые поступают ему от благотворителей через криптокошельки. В частности среди благотворителей есть игроки в покер из Латвии. За их деньги мужчина лечился в течение шести-десяти месяцев до того, как начал сбор.

В еще одном комментарии Lviv.Media Гусаков объяснил происхождение миллионов долларов на своих криптокошельках. Он заявил, что это средства людей, которые прогоняли свои выигрыши из покера или ставок.

По словам Назария, за перевод денег на свои счета от посторонних людей он получал процент. Однако он не знает, кто использовал его счета. Он также отметил, что не подозревал о возможном преступном происхождении этих средств. Гусаков рассказал, что на его аккаунт выводились крупные суммы, эти средства он отправлял, куда его просили.

28 июня Украинская правда со ссылкой на источники писала, что во время следственных действий по делу Назария Гусакова полицейские задержали его друга Владимира Терлецкого, который оказывал сопротивление правоохранителям.

Во время следственных действий он пытался убежать от правоохранителей и наехал автомобилем на оперуполномоченного Департамента стратегических расследований НПУ.

В то же время собеседник УП предполагал, что фигурант мог бежать потому, что находился в розыске, инициированном ТЦК и СП.