Политтехнологу Медведчука объявили о подозрении в госизмене 10 июня, 10:38 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый работал на кремлевскую пропаганду и был связан с российскими спецслужбами (Фото:СБУ)

Так называемому политтехнологу Виктора Медведчука объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как уточнил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском.

Согласно заключению судебной психолого-лингвистической экспертизы, высказывания и деятельность подозреваемого были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Как рассказали в спецслужбе, соратник Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и, возглавляя группу «политических экспертов», систематически:

готовил аналитические записки относительно общественно-политической обстановки в Украине;

предоставлял предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.

Кроме того, Погребинский был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

Во время обысков у фигуранта оперативники изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них — аналитические материалы по проведению «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

На данное время проводится комплекс мер по подтверждению их возможного использования при планировании полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

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