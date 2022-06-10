Политтехнологу Медведчука объявили о подозрении в госизмене
Подозреваемый работал на кремлевскую пропаганду и был связан с российскими спецслужбами (Фото:СБУ)
Так называемому политтехнологу Виктора Медведчука объявили о подозрении в государственной измене.
Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.
Как уточнил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском.
Согласно заключению судебной психолого-лингвистической экспертизы, высказывания и деятельность подозреваемого были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Как рассказали в спецслужбе, соратник Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и, возглавляя группу «политических экспертов», систематически:
- готовил аналитические записки относительно общественно-политической обстановки в Украине;
- предоставлял предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.
Кроме того, Погребинский был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием.
Во время обысков у фигуранта оперативники изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них — аналитические материалы по проведению «денацификации» и «демилитаризации» Украины.
На данное время проводится комплекс мер по подтверждению их возможного использования при планировании полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
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