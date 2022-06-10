Политтехнологу Медведчука объявили о подозрении в госизмене

10 июня, 10:38
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Подозреваемый работал на кремлевскую пропаганду и был связан с российскими спецслужбами (Фото:СБУ)

Подозреваемый работал на кремлевскую пропаганду и был связан с российскими спецслужбами (Фото:СБУ)

Так называемому политтехнологу Виктора Медведчука объявили о подозрении в государственной измене.

Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как уточнил источник НВ в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском.

Согласно заключению судебной психолого-лингвистической экспертизы, высказывания и деятельность подозреваемого были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Как рассказали в спецслужбе, соратник Медведчука часто участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении и, возглавляя группу «политических экспертов», систематически:

  • готовил аналитические записки относительно общественно-политической обстановки в Украине;
  • предоставлял предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.
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Кроме того, Погребинский был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

Во время обысков у фигуранта оперативники изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. Среди них — аналитические материалы по проведению «денацификации» и «демилитаризации» Украины.

На данное время проводится комплекс мер по подтверждению их возможного использования при планировании полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1535155877317066752
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Государственная измена Российские спецслужбы Война России против Украины

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