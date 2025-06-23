За экс-главу Тернопольского облсовета Головко внесли залог в 15 млн грн — ВАКС
Ранее, 18 июня, ВАКС приговорил бывшего председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества (Фото: Михаил Головко/Facebook)
За обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко внесли залог в размере 15 млн гривен.
Об этом 23 июня заявила спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.
«До вступления приговора в законную силу (то есть в течение 30 дней, которые есть на апелляцию) в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета применен залог. Сегодня его внесли в полном размере, то есть 15 003 740 грн», — заявила она.
Как добавила спикер ВАКС, на Головко судом возложен ряд обязательств — не покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в управление ГМС Украины по Тернопольской области свой загранпаспорт (при его наличии), а также носить электронный браслет контроля.
Ранее, 18 июня ВАКС приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.
Дело Михаила Головко — что известно
26 июня 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы военно-гражданской администрации на взятке. По данным правоохранителей, они требовали деньги у бизнесмена-волонтера.
28 июня Высший антикоррупционный суд отправил Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн.
В июле 2023 года Головко заявил, что подозрение во взятке — «полный маразм, абсурд и провокация», поскольку областной совет «уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету».
26 октября Тернопольский облсовет отправил Головко в отставку. Он оспаривал это решение в суде.
17 ноября ВАКС изменил меру пресечения Головко на круглосуточный домашний арест.
В январе 2024 года Михаилу Головко выдвинули новое подозрение — в незаконном обращении с оружием.
В САП добавили, что расследование в отношении Головко вынесли в отдельное уголовное производство. Расследование в отношении действий его заместителей, которых тоже подозревают во взяточничестве, продолжается.