За обвиняемого во взяточничестве и незаконном обращении с оружием экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко внесли залог в размере 15 млн гривен.

Об этом 23 июня заявила спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис в комментарии Украинской правде.

«До вступления приговора в законную силу (то есть в течение 30 дней, которые есть на апелляцию) в отношении бывшего председателя Тернопольского облсовета применен залог. Сегодня его внесли в полном размере, то есть 15 003 740 грн», — заявила она.

Как добавила спикер ВАКС, на Головко судом возложен ряд обязательств — не покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в управление ГМС Украины по Тернопольской области свой загранпаспорт (при его наличии), а также носить электронный браслет контроля.

Ранее, 18 июня ВАКС приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.

Дело Михаила Головко — что известно

26 июня 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы военно-гражданской администрации на взятке. По данным правоохранителей, они требовали деньги у бизнесмена-волонтера.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн.

В июле 2023 года Головко заявил, что подозрение во взятке — «полный маразм, абсурд и провокация», поскольку областной совет «уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету».

26 октября Тернопольский облсовет отправил Головко в отставку. Он оспаривал это решение в суде.

17 ноября ВАКС изменил меру пресечения Головко на круглосуточный домашний арест.

В январе 2024 года Михаилу Головко выдвинули новое подозрение — в незаконном обращении с оружием.

В САП добавили, что расследование в отношении Головко вынесли в отдельное уголовное производство. Расследование в отношении действий его заместителей, которых тоже подозревают во взяточничестве, продолжается.