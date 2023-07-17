Дело о вымогательстве 2,4 млн грн. Суд отказался отстранить от должности председателя Тернопольского облсовета 17 июля, 18:01 Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Высший антикоррупционный суд отказался отстранить от должности председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко, которого подозревают в вымогательстве 2,4 миллиона гривен у предпринимателя-волонтера.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил адвокат Головко Александр Тананакин в Facebook.

«Высший антикоррупционный суд отказал НАБУ и САП в удовлетворении ходатайства об отстранении председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко с занимаемой должности», — написал Тананакин.

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Адвокат не предоставил никаких дополнительных подробностей решения.

На момент выхода материала официальные представители НАБУ и САП также не сообщили ничего по поводу этого события.

6 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении главы Тернопольского облсовета Михаила Головко.

НАБУ и САП перед этим сообщили ему и двум его заместителям о подозрении. Следствие считает, что они требовали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн

Головко уже вышел из СИЗО под залог. САП обжаловала размер залога. Прокуроры будут настаивать на его содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для Головко, 10 млн грн — для первого заместителя главы Тернопольской ОГА и 8 млн грн — второго заместителя.