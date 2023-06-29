Главу Тернопольского облсовета Головко выпустили из СИЗО под залог

29 июня, 20:33
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Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко освободили из-под стражи по делу о вымогательстве 2,4 миллиона гривен у предпринимателя-волонтера.

Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин в комментарии Общественному.

По словам адвоката, за Михаила Головко был внесен залог. За Головко внесли залог в 805 тысяч гривен

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После внесения залога на подозреваемый должен:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду,

  • не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда,

  • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы,

  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда,

  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины,

  • носить электронное средство контроля.

Защитник подозреваемого добавил, что пока неизвестна дата следующего судебного заседания по этому делу.

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НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОГА о подозрении — следствие считает, что они требовали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.

26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Тернополь Залог Взятка

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