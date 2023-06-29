Главу Тернопольского облсовета Головко выпустили из СИЗО под залог 29 июня, 20:33 Михаил Головко (Фото:Михаил Головко/Facebook)

Председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко освободили из-под стражи по делу о вымогательстве 2,4 миллиона гривен у предпринимателя-волонтера.

Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин в комментарии Общественному.

По словам адвоката, за Михаила Головко был внесен залог. За Головко внесли залог в 805 тысяч гривен

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После внесения залога на подозреваемый должен:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду,

не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда,

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы,

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда,

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины,

носить электронное средство контроля.

Защитник подозреваемого добавил, что пока неизвестна дата следующего судебного заседания по этому делу.

НАБУ и САП перед этим сообщили Головко и двум заместителям главы Тернопольского ОГА о подозрении — следствие считает, что они требовали у бизнесмена-волонтера 2,4 млн грн за подписание коммунальным предприятием Тернопольского облсовета актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов.



26 июня НАБУ и САП заявили, что разоблачили чиновников на получении третьего «транша» от предпринимателя в размере более 600 тысяч гривен. Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины — подкуп лица, предоставляющего публичные услуги.

28 июня Высший антикоррупционный суд отправил председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн