«Не дождутся». Герой Майдана и бывший депутат Михаил Гаврилюк развенчал фейк про свою гибель 2 января, 14:22 Михаил Гаврилюк (Фото:Михаил Гаврилюк/facebook.com)

Активист Евромайдана и бывший депутат Верховной Рады Михаил Гаврилюк, который сейчас защищает Украину от российской агрессии, опроверг распространенный в Telegram-каналах фейк о своей гибели.

«Спешу утешить тех, кто грустил, и разочаровать тех, кто радовался. Я живой. Не дождутся. Спасибо за беспокойство всем, кто волновался», — написал он у себя в Facebook.

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По его словам, необходимо «сделать выводы о нашей информационной гигиене».

«Но потери есть. К сожалению, погиб мой побратим еще со времен АТО, из батальона Золотые Ворота», — добавил Гаврилюк.

Сегодня утром по Telegram-каналам распространилась информация о том, что под Бахмутом погиб Михаил Гаврилюк. Об этом написали бывший нардеп Игорь Мосейчук, ряд анонимных каналов и некоторые СМИ.

Ранее стало известно о гибели режиссера монтажа Виктора Онисько, который работал над такими фильмами, как Сторожевая застава, Черкассы, Захар Беркут, Віддана.