Залужный о назначении Драпатого: Ему будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно

Залужный опубликовал фото с Драпатым и заявил, что тому будет «очень тяжело» на этой должности (Фото: Залужный / Telegram)

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим . По словам Залужного, Драпатому «будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно».

«Новому главнокомандующему Вооруженными силами Украины будет очень тяжело. Гораздо тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. У человека чести нет кумира, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, — это долг», — написал Залужный.

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Он также добавил, что дело, которому «мы посвящаем всю жизнь», наполнено моральными принципами и ценностями, формирующими честь.

«Честь, которая дороже любых должностей и наград. Именно она рождает идеи и ищет пути их реализации. И именно она побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжелый крест. Тех же, кто мыслит и поступает иначе, рано или поздно неизбежно постигнет позор», — заявил посол.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает должность, а новым главнокомандующим станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины , начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

Михаил Драпатый публично поддержал Федорова, заявив, что с приходом новой команды в Министерство обороны появилась попытка изменить подходы в военной системе и решить проблемы, последствия которых ощущают на себе бойцы и командиры. По словам Драпатого, за последние шесть месяцев у войск появился партнер в Министерстве обороны, который не только обеспечивал потребности армии, но и требовал менять подходы, быстрее принимать решения и поддерживать тех, кто готов брать на себя ответственность.

Президент назначил Драпатого командующим Объединенными силами в июне 2025 года. До этого он командовал Сухопутными войсками и подал рапорт об отставке после российского удара по полигону ВСУ, заявив, что чувствует личную ответственность. Он также рассказал, что пытался искоренить безнаказанность и круговую поруку в Сухопутных войсках.

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«Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизни людей, — жива. Армия, где за потери никто не отвечает, — умирает изнутри», — говорил Драпатый.

Александр Сырский возглавил ВСУ в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного.