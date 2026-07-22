«Впереди сложная работа». Драпатый приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ и сделал заявление по поводу нового начальника Генштаба

Генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ. Начальником Генерального штаба в его команде станет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.

«Впереди сложная работа, поэтому мы трудимся без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять», — написал Драпатый в среду, 22 июля, в Facebook.

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Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед ним и Скибюком «четкие задачи»: продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать войска и технологии, а также наращивать возможности ВСУ.

Драпатый рассказал, что познакомился с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда они с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области.

«С тех пор я знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и на чьи решения, опыт и внутренние принципы можно положиться. За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие», — заявил генерал.

Увольнение Сырского — что известно

Вечером 21 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главой армии стал 43-летний командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Увольнение Александра Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.