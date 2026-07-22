Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, что смена главнокомандующего во время войны — это нормально и не является каким-то «революционным событием».

Он отметил, что на нового главнокомандующего Михаила Драпатого возлагают большие надежды. Он был фаворитом как среди участников протестов, так и среди тех военных, которые стремятся к переменам в армии.

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Однако на новой должности, добавил эксперт, Драпатый столкнется с теми же вызовами, которые существовали и при бывшем главнокомандующем Александре Сырском: