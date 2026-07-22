«На него возлагают большие надежды». С какими вызовами столкнется Драпатый на посту главкома — Попович
Генерал-майор Михаил Драпатый (Фото: V_Zelenskiy_official/Telegram)
Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV рассказал, что смена главнокомандующего во время войны — это нормально и не является каким-то «революционным событием».
Он отметил, что на нового главнокомандующего Михаила Драпатого возлагают большие надежды. Он был фаворитом как среди участников протестов, так и среди тех военных, которые стремятся к переменам в армии.
Однако на новой должности, добавил эксперт, Драпатый столкнется с теми же вызовами, которые существовали и при бывшем главнокомандующем Александре Сырском: