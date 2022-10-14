«Поможете защитникам Украины». Михаил Дианов отдал собратьям более 23 млн грн, собранных на его лечение 14 октября, 15:57 Защитник Азовстали из Тернополя, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, отдал деньги на помощь ВСУ (Фото:Дмитрий Казацкий (Орест) / АЗОВ — Мариуполь / Telegram)

Морской пехотинец Михаил Дианов отдал военным на помощь средства, которые ему собирали на лечение по возвращении из плена.

Украинский военный Михаил Дианов, которого в конце сентября освободили из российского плена, передаст на лечение собратьям 23,4 млн. грн. Эти деньги ему пожертвовали украинцы для лечения и восстановления. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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«Я планировал их потратить на лечение. Однако, как я уже говорил ранее, Ринат Ахметов и футбольный клуб «Шахтер» решили помочь мне с лечением, поиском лучших врачей за рубежом, подготовкой документов. Это дает мне надежду, что у меня снова будет полноценная правая рука», – рассказал Михаил Дианов.

По его словам, суммарно он получил от неравнодушных людей уже 23 млн. 430 тыс. грн. Добавим, что только за первые сутки после его освобождения из плена люди пожертвовали Дианову более 6,5 млн. грн.

«Я мечтаю о том, что так же я смогу помочь и другим ребятам. Моя главная цель, чтобы ампутаций было меньше, а ветеранов со здоровыми конечностями – больше. Вскоре я расскажу о каждом, кому будет оказана помощь, и буду готовить полный отчет использования ваших денег. Вы стремились помочь мне одному, а надеюсь, поможете многим защитникам Украины», ― пишет он.

Напомним, Михаил Дианов служил в батальоне морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты. После начала полномасштабного вторжения защищал Мариуполь, потом попал в плен. Во время обороны он получил тяжелое ранение руки, но не мог получить качественную медицинскую помощь. Из плена он вернулся в конце сентября крайне похудевший и в плохом состоянии – медицинская помощь на условия содержания в плену россиянами была крайне неудовлетворительной.