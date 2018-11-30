Россия перебросила на крымский аэродром Бельбек десятки боевых самолетов - МинВОТ

Спутниковые снимки зафиксировали скопление боевой авиации на открытых стоянках аэродрома Бельбек под оккупированным Россией Севастополем.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Согласно данным спутниковой съемки, на аэродром были переброшены около 24 истребителей, среди которых 16 самолетов Су-27 различной модификации, восемь МиГ-29, а также около 150 единиц специальной автомобильной и военной техники.
В министерстве отметили, что такие действия свидетельствуют о превращении аннексированного Крыма в "российскую военную базу" для того, что держать в напряжении всю Европу.
"По оценкам специалистов увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической", - говорится в заявлении.
Напомним, что Россия развернула в оккупированном Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Триумф.
Россия аннексировала Крым в 2014 году, организовав незаконный "референдум о независимости" полуострова. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.
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