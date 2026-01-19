По подсчетам журналистов, легально выехали из Украины и не вернулись около 470 тысяч мужчин, еще по крайней мере 70 тысяч пересекли границу нелегально (Фото: Державна прикордонна служба України via Facebook)

Только за два месяца через украинско-польскую границу выехали почти 100 тыс. молодых украинцев в возрасте 18−22 года сообщил британский журналист Джо Барнс в своей статье для The Telegraph в конце октября 2025 года. Однако впоследствии польские пограничники назвали эту цифру значительно преувеличенной, ведь она не учитывала тех, кто вернулся, а также многократные пересечения границы, пишет в статье для NGL.media журналистка-расследовательница Екатерина Родак.

NV подает материал в рамках информационного сотрудничества.

Тенденция к выезду из Украины молодежи существует, в том числе и среди несовершеннолетних. Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18−22 года действительно спровоцировало волну эмиграции из страны, хотя и не столь масштабную. В течение сентября-ноября прошлого года на самом деле выехали около 78 тысяч молодых украинцев.

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Между тем общие масштабы выезда военнообязанных мужчин из Украины значительно больше. По оценке NGL.media, основанной на данных о пересечении границы, с начала войны из Украины легально выехали и не вернулись около 470 тысяч мужчин, еще по крайней мере 70 тысяч пересекли границу нелегально.

Как мы считали?

К сожалению, Государственная пограничная служба Украины ведет только общую статистику по пересечению границы, без разделения на возраст и пол. Поэтому NGL.media обратились в пограничные службы соседних государств — Польши, Румынии, Словакии, Молдовы и Венгрии. Мы попросили предоставить ежемесячные данные о пересечении границы гражданами Украины мужского пола в возрасте 18−60 лет, начиная с 24 февраля 2022 по ноябрь 2025 года включительно. Мы также попросили данные о зафиксированных случаях нелегального пересечения границы, вне официальных пунктов пропуска.

Здесь важно понимать, что данные о въездах/выездах не равны реальному количеству мужчин. Если один и тот же человек неоднократно пересекает границу в обе стороны, то фиксируется каждый выезд отдельно. Например, львовский волонтер Святослав Литинский за указанный период 70 раз пересекал украинско-польскую границу. Поэтому обезличенные данные, которыми мы будем оперировать дальше, всегда значительно выше, чем число людей, которые пересекли границу.

Зато эти обезличенные данные дают возможность оценить реальное число мужчин, которые легально пересекли границу, но не вернулись в Украину. Например, если в определенной соседней стране в течение длительного времени зафиксировано 50 тысяч въездов со стороны Украины, а в обратном направлении только 35 тысяч — это означает, что 15 тысяч украинцев остались за границей. Очевидно, кто-то из них мог вернуться домой через другую страну (и таких случаев достаточно много), но совокупная статистика всех соседних государств позволяет достаточно точно установить число «невозвращенцев».

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NGL.media получили и проанализировали подробные данные о пересечении границы украинскими мужчинами от Польши, Румынии, Словакии и Молдовы. К сожалению, пограничная служба Венгрии отказалась от сотрудничества, что безусловно повлияло, хотя и не существенно, на окончательный результат.

Что мы получили?

Чаще всего украинские мужчины выезжают в Польшу. Это вполне ожидаемо, поскольку около половины всего трансграничного пассажиропотока приходится именно на эту страну. Однако, по данным пограничной службы Польши (Straż Graniczna), разница между числом въездов и выездов составляет лишь 2,6%. В абсолютных значениях речь идет о почти 188 тысячах украинских мужчин в возрасте 18−60 лет, которые выехали после начала полномасштабной войны и не вернулись. Эта цифра учитывает также около 60 тысяч молодых украинцев в возрасте 18−22 года, которые выехали в течение сентября-ноября 2025 года.

При этом в Молдове и Румынии общее число пересечений границы существенно меньше, но разница въездов/выездов составляет 10,6% и 13,7% соответственно. Отрицательное сальдо украинской миграции через эти две страны составляет более 342 тысяч мужчин.

Частично эти потери компенсирует Словакия, где фиксируют нетипичную ситуацию — в Украину возвращаются больше мужчин, чем выезжают из нее. Вероятно, именно через эту границу возвращается часть украинцев, которые выезжали через другие страны. Такая тенденция сохраняется на протяжении всей войны, за исключением сентября 2025 года, когда разница въездов/выездов составила 0,5%. Это очевидно связано с разрешением на выезд украинцев в возрасте 18−22 года, которое украинское правительство дало в конце августа. Однако уже в октябре-ноябре через словацкую границу в Украину снова вернулось больше мужчин, чем выехало.

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Инфографика: NGL.media

К сожалению, Национальная полиция Венгрии (Rendőrség) отказалась предоставить NGL.media статистику пересечений границы украинскими мужчинами. Центральное статистическое управление этой страны публикует данные о миграции без разбивки по возрасту и месту пересечения границы. К тому же, эти данные вероятно неполные. Если верить венгерским статистикам, в течение 2022−2024 годов в Венгрию въехали лишь 5,8 тысячи украинских мужчин в возрасте от 20 лет, а вернулись в Украину 16,7 тысячи. Это слишком малые цифры, чтобы быть правдой. Например, по данным ГПСУ, в течение войны украинцы обоих полов пересекли украинско-венгерскую границу в обе стороны более 14,4 млн раз — это примерно вдвое больше, чем границу со Словакией.

По минимальной оценке, если отбросить выезд через Венгрию, общее число военнообязанных украинцев, которые во время войны легально выехали из страны и не вернулись, составляет около 470 тысяч человек. Эта цифра, конечно, не учитывает тех, кто пересек границу нелегально (об этом ниже).

То есть реальное число мужчин, покинувших Украину во время войны, может быть больше, вопрос только — насколько. По данным Евростата, временную защиту в странах ЕС в течение 2022−2024 годов получили около 1,1 млн украинских мужчин — и это по крайней мере вдвое больше, чем по данным пограничных служб соседних с Украиной государств. В эту цифру входят и те мужчины, которые выехали в страны ЕС раньше, а за временной защитой обратились только после полномасштабного вторжения россиян.

«Хотя временная защита и должна была предоставляться только тем, кто приехал в ЕС после 24 февраля 2022 года, ее могли предоставлять и тем, кто приехал незадолго до полномасштабной войны. Еврокомиссия дала странам право самостоятельно решать этот вопрос. Но доля таких разрешений вряд ли велика, ведь больше всего граждан выехали в ЕС в марте 2022 года, уже после начала полномасштабной войны, — объясняет NGL.media старший исследователь Центра экономической стратегии Ирина Ипполитова, — Те, у кого были основания и визы для длительного пребывания, часто автоматически получали их продление и не нуждались во временной защите. Однако в некоторых случаях, например, в Ирландии, можно было получить временную защиту после того, как закончилось действие такой визы».

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Черные схемы

Кроме многочисленных оснований для официального выезда, в Украине процветают различные нелегальные схемы. За время войны украинские пограничники задержали уже более 50 тысяч мужчин за попытку нелегального пересечения границы.

Некоторые из них тонут в Тисе или погибают в высокогорье Карпат, однако многим таки удается перейти границу благодаря налаженным контрабандным маршрутам. Типичным примером является история Валерия Гусака, 53-летнего бизнесмена из Ровно, которого за 10 тысяч долларов контрабандисты перевезли на лодке через Тису.

Чаще всего, по данным ГПСУ, пытаются нелегально перейти границу с Румынией и Молдовой. Как сообщили NGL.media в пограничной полиции Румынии, попав на румынскую территорию украинские нелегалы сами обращаются к пограничникам и просят о временной защите.

После проверки таких нелегалов фиксируют в европейской биометрической базе данных Eurodac. Затем ими занимаются соответствующие миграционные службы тех стран, куда они попали.

Данные системы Eurodac закрыты, однако соответствующие службы нескольких соседних стран сообщили NGL.media о выявленных украинских мужчинах-нелегалах. Больше всего — более 31 тысячи случаев нелегального пересечения границы — зафиксировали румынские пограничники. Значительно меньше нелегалов обнаруживают в Словакии (3951 случай) и Польше (1203 случая). Венгрия и Молдова не предоставили данных, однако, учитывая протяженность границы и популярность этих направлений среди нелегалов, общее число перебежчиков в эти две страны можно оценить в 30−35 тысяч человек.

То есть общее число украинцев, которые нелегально перешли границу с начала войны, по осторожной оценке составляет около 70 тысяч человек. Вместе с теми, кто выехал через официальные пункты пропуска, это число возрастает до 540 тысяч человек.

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В последнее время приобретает популярность еще один неочевидный маршрут — через Беларусь. Только в прошлом году украинские пограничники задержали на этом участке границы более 1400 нелегалов — в четыре раза больше, чем в 2024 году.

Официально Украина запретила пересечение украинско-белорусской границы с февраля 2022 года, однако, по данным государственного пограничного комитета Беларуси, по состоянию на середину прошлого года эту границу пересекли 16 тысяч украинцев обоих полов.

Что с юношами 18−22 лет?

В конце августа прошлого года украинское правительство разрешило свободный выезд мужчинам в возрасте 18−22 года. И это действительно повлияло на статистику миграции, хотя и не так критично, как это казалось в начале.

По данным польских пограничников, за три месяца действия этого разрешения в Польшу выехали более 120 тысяч молодых украинцев, однако более 60 тысяч из них вернулись в Украину. Ожидаемо самая большая волна выезда пришлась на сентябрь — в последующие месяцы ажиотаж спал.

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За те же три месяца прошлого года почти 44 тысячи парней выехали в Румынию (вернулись почти 27,5 тысячи) и еще почти 10 тысяч выехали в Словакию (почти 8,3 тысячи вернулись). Венгрия и Молдова детальных данных не предоставили.

Таким образом, за три месяца после разрешения на выезд из Украины безвозвратно выехали около 78 тысяч юношей в возрасте 18−22 года.

«Часть из них возвращается вскоре, потому что поймет, что они не способны достичь поставленных целей за рубежом. Таких немало. А другая часть едет для того, чтобы получить образование, поработать, сформировать определенные сбережения. И мы часть из них получим обратно ориентировочно через 5−15 лет», — говорит в разговоре с NGL.media исследователь миграции Андрей Гайдуцкий. По его мнению, ситуация с безопасностью и экономическая ситуация — основные причины, по которым молодые мужчины выезжают из Украины сейчас.

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Украинские работодатели тоже уже ощущают последствия этой тенденции. В сентябре после открытия границ для 18−22-летних мужчин платформа Work.ua провела исследование, опросив около 1000 работодателей о последствиях открытия границ. Оказалось, что треть опрошенных так или иначе чувствует отток кадров: больше всего — в гостинично-ресторанном бизнесе, где как раз и работает большое количество молодежи.