По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К , являющегося носителем аэробаллистических ракет типа Кинжал. Об этом 3 октября сообщили представители Воздушных сил ВСУ

Обновлено в 21:15. В Киеве и большинстве областей Украины объявили об отбое воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:15

Фото: https://alerts.in.ua/

Обновлено в 21:10. «Отбой угрозы по МиГ-31К», — сообщили в Воздушных силах.

Реклама

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка», — заявляли до того украинские офицеры.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:50

Фото: https://alerts.in.ua/

Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 3 октября войска страны-агрессора РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 416 средств воздушного нападения.

По информации украинских офицеров, украинская ПВО обезвредила 320 из 416 российских целей. В частности, оказались ликвидированы 303 из 381 беспилотника, а также 17 из 35 ракет.

В результате атаки РФ зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков — на шести, подытожили в Воздушных силах.