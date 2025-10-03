По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К

3 октября, 20:51
Поделиться:
По всей Украине объявляли вечером 3 октября воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К (Фото: kremlin.ru)

По всей Украине объявляли вечером 3 октября воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К (Фото: kremlin.ru)

По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистических ракет типа Кинжал. Об этом 3 октября сообщили представители Воздушных сил ВСУ

Обновлено в 21:15. В Киеве и большинстве областей Украины объявили об отбое воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:15

https://alerts.in.ua/
Фото: https://alerts.in.ua/

Обновлено в 21:10. «Отбой угрозы по МиГ-31К», — сообщили в Воздушных силах.

Реклама

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка», — заявляли до того украинские офицеры.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:50

https://alerts.in.ua/
Фото: https://alerts.in.ua/

Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 3 октября войска страны-агрессора РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 416 средств воздушного нападения.

По информации украинских офицеров, украинская ПВО обезвредила 320 из 416 российских целей. В частности, оказались ликвидированы 303 из 381 беспилотника, а также 17 из 35 ракет.

В результате атаки РФ зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков — на шести, подытожили в Воздушных силах.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Воздушная тревога МиГ Х-47 Кинжал Война России против Украины Саваслейка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies