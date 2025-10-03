По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К, являющегося носителем аэробаллистических ракет типа Кинжал. Об этом 3 октября сообщили представители Воздушных сил ВСУ
Обновлено в 21:15. В Киеве и большинстве областей Украины объявили об отбое воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 21:15
Обновлено в 21:10. «Отбой угрозы по МиГ-31К», — сообщили в Воздушных силах.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка», — заявляли до того украинские офицеры.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:50
Ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ночь на 3 октября войска страны-агрессора РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 416 средств воздушного нападения.
По информации украинских офицеров, украинская ПВО обезвредила 320 из 416 российских целей. В частности, оказались ликвидированы 303 из 381 беспилотника, а также 17 из 35 ракет.
В результате атаки РФ зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение обломков — на шести, подытожили в Воздушных силах.