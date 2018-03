Мифическое существо, зверь или здание? У Киева к лету должен появиться свой талисман

Столица выберет свой талисман. О начале конкурса объявили в Киевской городской государственной администрации. 10 лучших работ выберет жюри. Их разместят на сайте. Интернет-пользователи смогут голосовать, но эти голоса будут рекомендательными.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Лучшую работу судьи выберут по собственному усмотрению - отметил в комментарии НВ Антон Тараненко - начальник Управления туризма и промоций КГГА. Победитель получит награду в 150 тысяч гривен.

"Вообще-то талисман - что это такое? Это мифическое существо, зверек, возможно, какой-то персонаж, который мог бы позиционировать город Киев. Условно говоря, в Берлине есть мишка. Они его очень сильно предлагают, позиционируют. В других странах также есть какой-то зверек, или, возможно, какое-то существо, которое позиционирует тот или иной город. Для Киева, мне кажется, тоже нужно сделать какую-то такую ​​штуку, которая могла бы быть не только брендом города, но и хорошим сувениром, который можно взять с собой, например, после поездки в город", - пояснил Тараненко.

Четырехцветный логотип и лозунг "все начинается в Киеве" останутся неизменными / Фото: fedoriv.com

Новый талисман станет символом города и будет размещен на официальном сайте, на промопродукции и будет использоваться во время мероприятий в столице. Четырехцветный логотип и лозунг "все начинается в Киеве" останутся неизменными - отметил Тараненко. О символах городов в разных странах мира - далее.

Биг Бен в Лондоне, Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже. Почти каждый крупный город имеет свой известный символ.

А вот идею талисманов в виде зверей поддержали, в частности, японские города. Вымышленные существа привлекают туристов и способствуют сбыту продукции. Медведь Кумамон - талисман префектуры Кумамото японского острова Кюсю. Его придумали в 2010 году. Компаниям продают право на изображение ведмедя. Благодаря этому бюджет префектуры увеличился почти на $300 млн. В туристическом бюро префектуры ожидают, что на продажах можно заработать до миллиарда. Впрочем, на один только костюм талисмана для аниматора нужно потратить минимум $10 тысяч.

Биг Бен - всемирно известный талисман Лондона / Фото: EPA

Медведь - символ столицы Германии, он изображен на гербе Берлина. Впервые символ изображен еще в XIII солитти.

Овца, которая пряталась от людей в течение шести лет в пещере, стала символом одного из городов в Новой Зеландии. После того, как животное вышло из тайника с него состригли 27 кг шерсти. Процесс транслировал местный телеканал.

