Мифическое существо, зверь или здание? У Киева к лету должен появиться свой талисман

В течение двух с половиной месяцев можно предлагать свои варианты талисмана Киева

Столица выберет свой талисман. О начале конкурса объявили в Киевской городской государственной администрации. 10 лучших работ выберет жюри. Их разместят на сайте. Интернет-пользователи смогут голосовать, но эти голоса будут рекомендательными.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Лучшую работу судьи выберут по собственному усмотрению - отметил в комментарии НВ Антон Тараненко - начальник Управления туризма и промоций КГГА. Победитель получит награду в 150 тысяч гривен.

"Вообще-то талисман - что это такое? Это мифическое существо, зверек, возможно, какой-то персонаж, который мог бы позиционировать город Киев. Условно говоря, в Берлине есть мишка. Они его очень сильно предлагают, позиционируют. В других странах также есть какой-то зверек, или, возможно, какое-то существо, которое позиционирует тот или иной город. Для Киева, мне кажется, тоже нужно сделать какую-то такую ​​штуку, которая могла бы быть не только брендом города, но и хорошим сувениром, который можно взять с собой, например, после поездки в город", - пояснил Тараненко.

Четырехцветный логотип и лозунг "все начинается в Киеве" останутся неизменными / Фото: fedoriv.com

Новый талисман станет символом города и будет размещен на официальном сайте, на промопродукции и будет использоваться во время мероприятий в столице. Четырехцветный логотип и лозунг "все начинается в Киеве" останутся неизменными - отметил Тараненко. О символах городов в разных странах мира - далее.

Какие бывают талисманы городов

Биг Бен в Лондоне, Колизей в Риме, Эйфелева башня в Париже. Почти каждый крупный город имеет свой известный символ.

А вот идею талисманов в виде зверей поддержали, в частности, японские города. Вымышленные существа привлекают туристов и способствуют сбыту продукции. Медведь Кумамон - талисман префектуры Кумамото японского острова Кюсю. Его придумали в 2010 году. Компаниям продают право на изображение ведмедя. Благодаря этому бюджет префектуры увеличился почти на $300 млн. В туристическом бюро префектуры ожидают, что на продажах можно заработать до миллиарда. Впрочем, на один только костюм талисмана для аниматора нужно потратить минимум $10 тысяч.

Биг Бен - всемирно известный талисман Лондона / Фото: EPA

Медведь - символ столицы Германии, он изображен на гербе Берлина. Впервые символ изображен еще в XIII солитти.

Овца, которая пряталась от людей в течение шести лет в пещере, стала символом одного из городов в Новой Зеландии. После того, как животное вышло из тайника с него состригли 27 кг шерсти. Процесс транслировал местный телеканал.

Sheep evades being sheared for 6 years - and looks awesome !! (Image Modern Farmer) http://t.co/zqbQSI4ieY pic.twitter.com/gcgYGVFFiV - Jan Freedman (@JanFreedman) 23 августа 2015 г.

Дельфин стал символом города Дингл на Западном побережье Ирландии. Существо регуярно заплывает в гавань, чтобы привлечь к себе внимание.

Попугаи символизируют город Сан-Франциско. Птицы поселились в местном парке и стали любимцами жителей калифорнийского города.

Ближайшие перспективы талисмана Киева

Киевская власть пока не планирует зарабатывать на талисмане, заявил в комментарии НВ советник заместителя председателя КГГА Андрей Мирошниченко. Главная цель на ближайшую перспективу - сделать символ популярным. Но возможность зарабатывать на талисмане в будущем в КГГА не исключают.

"Пока что мы заинтересованы в том, чтобы представить Киев в мире. И так же как мы используем официальный туристический логотип и предоставляем право использовать его бесплатно, так же, наверное, будет с талисманом. Хотя, опять же, это будет отдельное решение после того, как будет проведен конкурс и определен его статус. Сначала надо сделать тот или иной элемент - логотип или талисман популярным, а затем зарабатывать на этом деньги", - рассказал Мирошниченко.

В состав жюри вошли семь человек. Среди них - руководитель агентства по разработке брендов Андрей Федорив, основательница пиар-агентства Ярослава Гресь, ресторатор Дима Борисов, директор департамента культуры КГГА Диана Попова. Чтобы выиграть конкурс, не обязательно придумать мифическое существо, сообщила в комментарии НВ представитель жюри, экскурсовод Юлия Бевзенко. Решение о победителе судьи будут принимать коллегиально.

Заявки на конкурс будут принимать в течение двух с половиной месяцев. Их нужно направлять в Управление туризма Киева. Судьи окончательно определят победителя в июле.