«Есть реальная угроза жизни». МИД Великобритании советует гражданам немедленно покинуть Украину

23 апреля, 07:32
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Британия ввела дополнительные санкции против России (Фото:Nerivill/Pixabay)

Британия ввела дополнительные санкции против России (Фото:Nerivill/Pixabay)

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Гражданам Великобритании, которые находятся в Украине, советуют немедленно покинуть страну, остающимся гражданам советуют зарегистрировать свое присутствие, чтобы получать обновление относительно текущей ситуации.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании .

«Российское вторжение в Украину продолжается с нападениями на ряд крупных городов. Есть реальный риск для жизни. Мы рекомендуем гражданам Великобритании немедленно покинуть Украину, если вы считаете, что безопасно это сделать. Воздушное пространство Украины закрыто», - говорится в сообщении.

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Кроме того, министерство рекомендует остающимся в Украине гражданам зарегистрировать свое присутствие, чтобы получать обновление относительно текущей ситуации. В случае необходимости медицинской эвакуации советуют обращаться в частные компании.

«Следует советам украинской власти. Вы должны проверять мероприятия, действующие в вашем регионе, поскольку они отличаются в соответствии с регионами… Если вы решили остаться в Украине, вы должны быть бдительны в течение любых потенциальных боевых действий, постоянно просматривайте свои планы по выезду и обновляйте свои проездные документы», - подчеркивает МИД Великобритании.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Великобритания Война России против Украины

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