МИД Украины выразил протест в связи с арестом крымскотатарского активиста Сегодня, 18:21 1 Цей матеріал також доступний українською МИД требует немедленного освобождения активиста

Министерство иностранных дел Украины протестует из-за задержания и ареста в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар", - сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Выражаем решительный протест против задержания и ареста оккупационными властями РФ крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар. #CrimeaIsUkraine #CrimeanTatars - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 декабря 2018 г.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение.

13 декабря подконтрольный Кремлю суд арестовал активиста на два месяца.

Российские следователи вменяют ему распространения и транспортировку в Крым более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.