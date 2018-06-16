МИД Украины выразил протест против недопуска Денисовой к Карпюку

МИД Украины выражает протест против недопуска омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Николаю Карпюку.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности, омбудсмену Людмиле Денисовой отказали во встрече с Николаем Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа", - отметила она.

РФ продолжает свою "игру". Несмотря на договоренности Омбудсмену Денисова отказали во встрече с М.Карпюком. Выражаем протест, требуем доступа - Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 июня 2018 г.

Напомним, что уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Ранее сообщалось, что украинского омбудсмена Денисову не пустили в колонию к Олегу Сенцову.

"Я очень волнуюсь, что нам вчера не удалось увидеться с Олегом Сенцовым и выяснить, какое сейчас его состояние здоровья. Потому что он уже 34-й день голодает. У меня есть информация по состоянию на 5 июня. Никаких подтверждений, в каком состоянии он находится сейчас, ни у Татьяны Москальковой, ни у меня нет. Отказ в моем посещении Олега Сенцова был очень жестким", – прокомментировала отказ Денисова.

Ранее сообщалось, что российская сторона предложила посетить Сенцова 22 июня. Денисова заявила, что украинскую сторону такое решение не устраивает. Переговоры относительно посещения Сенцова продолжились.

Напомним, Николая Карпюка и Станислава Клыха Верховный суд Чечни приговорил к 22,5 и 20 годам заключения. Согласно приговору, вынесенному 26 мая 2016 года, Карпюк должен провести в тюрьме первые 10 лет, Клих – первые 9 лет, потом оба должны быть отправлены в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют украинцев Клыха и Карпюка в том, что они якобы воевали в 1994-1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Джохара Дудаева.

По данным МИД Украины, в России удерживают 64 украинцев, которых осудили или тех, кто находится под следствием в СИЗО по политическим мотивам.