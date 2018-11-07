07 ноября 2018, среда

МИД Украины выразил протест из-за продления российским судом ареста украинца Гриба

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
МИД Украины
Фото: f0rtytw0/Flickr

МИД Украины

Спикер МИД Украины Марьяна Беца выразила протест из-за продления на полгода ареста удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба.

"Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала Беца в Twitter.

Во вторник, 7 ноября, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на шесть месяцев арест украинца Гриба, обвиняемого российскими властями в пособничестве терроризму. Арест продлен до 24 апреля 2019 года.

Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября. Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Общались они якобы скайпу. Однако, сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

2 июля российский суд продлил срок содержания под стражей для украинца Павла Гриба до 20 декабря.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре. 

Гриб страдает от портальной гипертензии и нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Смотрите также

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове