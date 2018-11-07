МИД Украины выразил протест из-за продления российским судом ареста украинца Гриба

Спикер МИД Украины Марьяна Беца выразила протест из-за продления на полгода ареста удерживаемого в РФ украинца Павла Гриба.
"Фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала Беца в Twitter.
Фарс у справі П.Гриба триває. Сьогодні йому незаконно продовжили арешт в РФ до квітня 2019р. Висловлюємо протест РФ і вимагаємо звільнення— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 ноября 2018 г.
Во вторник, 7 ноября, Северо-Кавказский окружной военный суд РФ продлил на шесть месяцев арест украинца Гриба, обвиняемого российскими властями в пособничестве терроризму. Арест продлен до 24 апреля 2019 года.
Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября. Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени.
По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Общались они якобы скайпу. Однако, сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
2 июля российский суд продлил срок содержания под стражей для украинца Павла Гриба до 20 декабря.
Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его нашли в СИЗО в российском Краснодаре.
Гриб страдает от портальной гипертензии и нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.
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