МИД Украины: Состояние здоровья незаконно осужденного в Крыму Балуха существенно ухудшилось

Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что состояние незаконно осужденного оккупационными властями Крыма Владимира Балуха существенно ухудшилось.

Об этом Беца написала в Twitter.

"Значительно ухудшилось здоровье Владимира Балуха в оккупированном Крыму, который голодает с 19.03. Требуем освобождения Балуха, незаконно осужденного за флаг Украины", - написала Беца.

Значно погіршилось здоров'я В.Балуха в окуп Криму,який голодує з 19.03. Вимагаємо звільнення Балуха, незаконно засудженого за прапор України — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 июня 2018 г.

Об ухудшении состояния Балуха заявил и архиепископ Симферопольский и Крымский ​Климент.

"Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая) он постоянно пил воду", – цитирует Климента Крым.Реалии.

16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационной власти РФ в Крыму, осудил Балуха до трех лет и семи месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов".

В свою очередь адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда".

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