МИД Украины назвал ничтожными псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины

8 сентября, 13:42
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МИД Украины заявил, что псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины являются ничтожными (Фото:NV)

МИД Украины заявил, что псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины являются ничтожными (Фото:NV)

Псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины являются ничтожными, они не будут иметь никаких правовых последствий, заявило Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 8 сентября.

В заявлении МИД, которое было опубликовано на сайте ведомства, говорится, что указанные действия РФ грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.

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Министерство заявило, что псевдовыборы России на временно оккупированных территориях являются ничтожными. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий.

В ведомстве добавили, что организуя фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить никчемные и произвольные действия России и не признавать легитимность никакой «администрации», которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься.

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Ведомство заявило, что лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур должны быть привлечены к ответственности.

МИД инициирует наложение на них новых международных санкций.

31 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на всех, кто поддерживает фиктивные российские выборы на оккупированных территориях Украины, в том числе и на так называемых «международных наблюдателей», могут быть наложены санкции и визовые ограничения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия МИД Украины Война России против Украины

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