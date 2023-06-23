Угроза подрыва ЗАЭС: МИД призвал признать Россию государством-террористом 23 июня, 02:00 Россияне заминировали ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Министерство иностранных дел призвало мир признать Россию государством-террористом на фоне возможного теракта на ЗАЭС.

«Россия как государство-террорист нарушила все ключевые принципы международного права по ядерной безопасности и подавляющее большинство своих собственных договорных обязательств, однако до сих пор не почувствовала справедливых последствий за свои преступления», — заявили в МИД.

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Министерство призвало мировое сообщество ввести усиленные ограничения в отношении российских атомной отрасли и военно-промышленного комплекса.

«Настаиваем на необходимости признать Россию государством-террористом и обеспечить неотвратимость политических, экономических и правовых последствий за все совершенные ею преступления и противоправные действия», — заявили в министерстве.

Ранее президент Украины заявил, что страна-агрессор рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

20 июня руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в частности, охладитель.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее говорил, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС угрожает работе ЗАЭС. По его словам, есть риск остаться без необходимого уровня воды для охлаждения реакторов уже через несколько недель. 15 июня он сказал, что ситуация на ЗАЭС «серьезная», но ее пытаются «стабилизировать».

В Энергоатоме сообщали, что, несмотря на подрыв Каховской ГЭС россиянами, ситуация вокруг Запорожской АЭС остается контролируемой, воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения нужд станции.

Инфографика: NV