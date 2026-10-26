«Холод и тьма как оружие». В МИД отреагировали на доклад комиссии ООН, которая квалифицировала российские атаки на энергетику как военные преступления

Министерство иностранных дел Украины приветствовало доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине , в котором целенаправленные российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру были признаны военными преступлениями, а масштабные и систематические удары, причинившие тяжкие страдания гражданскому населению, — преступлением против человечности.

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном в понедельник, 26 октября.

В МИД также призвали международное сообщество усилить поддержку Украины и добиваться привлечения России к ответственности за международные преступления.

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В заявлении подчеркивается, что Украина «высоко ценит независимую и беспристрастную работу Комиссии, которая последовательно документирует нарушения международного гуманитарного права и международного права в области прав человека». Комиссия устанавливает обстоятельства международных преступлений и собирает доказательства для привлечения виновных к ответственности.

Особое значение имеют выводы Комиссии относительно российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, отметили в МИД.

«Комиссия признала такие целенаправленные атаки военными преступлениями, а масштабные и систематические удары, причинившие тяжкие страдания гражданским лицам, — преступлением против человечности», — говорится в заявлении.

По данным Комиссии, на протяжении более четырёх лет российские удары по энергетической инфраструктуре лишали миллионы украинцев света, тепла и воды. Особенно тяжёлыми были последствия атак зимой, когда семьи с детьми и пожилые люди оставались без базовых условий для жизни. Обстрелы привели к масштабным разрушениям, тяжким физическим и психологическим страданиям гражданского населения, а в отдельных случаях — к гибели людей.

Комиссия пришла к выводу, что российские атаки были преднамеренными и осуществлялись в рамках государственной политики РФ, направленной на лишение гражданского населения жизненно необходимых энергетических услуг и причинение ему страданий. Как отметили в МИД, Россия сознательно использует холод и темноту как оружие против украинцев.

«В преддверии новой зимы эти выводы имеют особое значение, ведь Россия продолжает целенаправленно наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, ставя под угрозу жизни миллионов людей», — заявили в МИД.

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По оценке МИД, выводы Комиссии о вербовке Россией иностранцев в свои вооруженные силы путем обмана и принуждения требуют отдельной жесткой реакции со стороны международного сообщества.

В МИД призвали государства, граждане которых пострадали от преступных практик РФ, усилить сотрудничество, чтобы пресечь сети вербовки и привлечь виновных к ответственности.

«Считаем, что выводы Комиссии следует использовать для того, чтобы ответственность за международные преступления, совершенные в ходе российской агрессии против Украины, стала неизбежной. Призываем международное сообщество усилить поддержку Украины, в частности в преддверии зимы, и содействовать эффективному расследованию преступлений и привлечению виновных к ответственности», — заявили в МИД.