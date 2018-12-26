МИД Украины отреагировал на поставки итальянского оборудования в оккупированный Крым Сегодня, 17:06 195 Цей матеріал також доступний українською Фото: Золотая Балка На крымском заводе Золотая Балка установили итальянское оборудование

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали поставки оборудования итальянских компаний на винзавод в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщили Крым.Реалии в дипломатическом ведомстве, итальянские фирмы, которые продали крымскому заводу Золотая Балка оборудование, могли нарушить санкции, введенные Евросоюзом в 2014 году за аннексию Крыма.

В связи с этим украинские дипломаты обратились к компаниям с просьбой дать разъяснения, а МИД Италии и Всеобщую конфедерацию итальянской промышленности попросили принять меры в отношении итальянских компаний из-за возможного нарушения санкций.

Напомним, что в оккупированном Севастополе 12 декабря запустили новый завод по производству вин Золотая Балка. Представители предприятия утверждают, что на заводе установлено итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani.

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки оборудования для крымского завода. Контракт был подписан с Россией.